Opinie: ‘Kweekvlees zal snel concurrentieslag met vleesproductie aankunnen’

‘Kweekvlees zal snel concurrentieslag met vleesproductie aankunnen’

Het Delftse kweekvleesbedrijf Meatable heeft meer dan 30 miljoen euro opgehaald. Een formidabele prestatie. De consument moet het product nog gaan accepteren. Dat lijkt me niet moeilijk als men zich realiseert dat alleen al in Nederland jaarlijks 500 miljoen dieren hun korte leven slijten in de vee-industrie, waar het dier geen dier mag zijn. Ook moet kweekvlees qua prijs met vlees kunnen concurreren. Mits het eerlijke bedrag voor vlees wordt betaald en niet de zwaar gesubsidieerde prijs – waar ook nog volop mee wordt gestunt – is het verschil met kweekvlees minimaal. En tot slot het item duurzaamheid. Kweekvlees zal snel de concurrentieslag met de vleesproductie aankunnen. In de agrarische sector wordt veel water gebruikt, soja geïmporteerd en over stikstofuitstoot maar te zwijgen.

Corrie van Schaik, Enkhuizen

‘Laat maar komen, deze toeristen!’

In Het Parool van 9 augustus staat een bijdrage over toeristen die Amsterdam bezoeken. Dit keer over vier Schotse jongeren. Samenvatting: “Waar beste wiet, waar gratis dingen doen, en welke clubs bezoeken?” En o ja: “Vooral niet te duur want we hebben een budget van 40 euro per dag”. Laat maar komen deze toeristen!

Jeroen van Bergen, Amsterdam

‘Het belang van aanwezige aed’s is in elke buurt groot’

In Geindorp 3 bevinden zich twee aed’s bevestigd naast de voordeur van bewoners. Deze aed’s zijn 24/7 bereikbaar. Burgerhulpverleners krijgen een melding van een – mogelijke – reanimatie en zij halen de aed op en gaan naar het adres waar het slachtoffer zich bevindt.

In Nederland krijgen 17.000 mensen per jaar een hartstilstand buiten het ziekenhuis. In 70 procent van de gevallen vindt deze hartstilstand thuis plaats. Als binnen 6 minuten wordt gestart met reanimatie en een aed wordt ingezet, heeft het slachtoffer kans op overleven. Vaak lukt het de ambulance niet om op tijd aanwezig te zijn. Daarom is het belang van aanwezige AED’s in elke buurt groot. De aed’s dienen te worden aangemeld bij HartslagNu. In Nederland zijn 30.000 AED’s nodig die 24/7 bereikbaar zijn. Op dit moment zijn er 15.000 beschikbaar.

Het servicepakket van onze aed’s loopt binnenkort af. Ik ontving bericht om een actie te starten waarbij bewoners geld kunnen doneren voor nieuwe servicepakketten. Op maandagmiddag 7 augustus heb ik samen met mijn buurvrouw de tekst gemaakt en de link voor donatie geplaatst in de Gein3 appgroep, Facebook en Nextdoor. Een dag later waren de bedragen voor de twee aed’s binnen, de actie kon worden afgesloten.

Waar andere buurten er weken of zelfs maanden over doen om dit geld bij elkaar te sprokkelen, is dat in Gein 3 in één dag gebeurd!

Ik ben supertrots op de betrokken bewoners, die het hart op de juiste plaats hebben zitten.

Gein3dorpers, hartelijk dank voor jullie gift. Ik zorg de komende vijf jaar weer voor de aed’s.

Astrid Roijen, Amsterdam

‘De gemeente heeft parkarchitectuur Springer ernstig beschadigd’

Het Oosterpark en de gemeente blijft een vreemde worsteling. Het mooie bruggetje van de Amsterdamse School-architect Kramer is nu weer ontsierd met dat naambord van Springer. Dit nadat de gemeente eerder al de parkarchitectuur van inderdaad Springer zwaar heeft beschadigd. Zijn er nog mensen met smaak in de gemeente die dit kunnen terugdraaien?

Arend Wakker, Amsterdam