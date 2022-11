Opinie: ‘Kwaliteit geboortezorg Amsterdam onder druk? Eigen schuld, dikke bult’

Beeld Vincent Spiering

Dubbele moraal

De dubbele moraal waar Dorien Ballout over schrijft, getuigt van een zeer eenzijdig visie. Natuurlijk heeft Israël het weer gedaan en wordt er vanzelfsprekend voorbijgegaan aan de aanslagen, de steekpartijen et cetera. Van een dubbele moraal gesproken.

Gelukkig dat het Israëlische leger zo alert blijft en al haar burgers beschermt. Israël heeft een rijke filmgeschiedenis; daar doet de oproep tot een boycot van Ballout niets aan af. Ik zou zeggen: ga kijken. En BDS staat voor Buy, Develop and Support.

Louis M. De Leeuw, Alkmaar

Huishoudelijke hulp

In het artikel op de voorpagina van 31 oktober vreest Shula Rijxman, de wethouder die verantwoordelijk is voor de lange wachtlijst voor hulp bij het huishouden, dat er komende jaren onvoldoende geld en personeel beschikbaar zijn om de wachtlijsten weg te werken. Het enige wat ze zegt te doen, is zich hier ‘grote zorgen’ over maken. Hèh? Van een wethouder zou je toch op zijn minst een intentie tot een oplossing mogen verwachten? Nu maak ík me grote zorgen.

Joost Bijvoet, Amsterdam

Klimaatramp vs humanitaire ramp

Lieden die zich vastplakken aan tafels, schilderijen besmeuren met etenswaren en beelden met taarten insmeren om de mensheid te waarschuwen voor een klimaatramp. Zouden deze mensen niet (willen) snappen dat klimaatschommelingen zich altijd al voordoen, dat er glaciale en interglaciale tijdperken zijn? Hebben deze actievoerders niet door dat we thans aan het begin staan van een interglaciale periode met een zeespiegelstijging tot gevolg?

Als al het ijs op de wereld smelt dan stijgt de zeespiegel nog eens met 60 meter. Is dat een milieuramp, een ecologische ramp? Neen! Het zal wel een humanitaire ramp betekenen, maar daar gaat het deze actievoerders niet om. Ze willen onze planeet redden. Welnu, Moeder Aarde redt zichzelf wel, dat heeft ze altijd al gedaan.

J.W. Nieuwpoort, Alkmaar

Geboortezorg

De kwaliteit van de geboortezorg in Amsterdam staat onder druk, aldus Het Parool van 29 oktober. Onder meer het OLVG heeft onvoldoende capaciteit. Hetzelfde OLVG dat bezwoer dat het het verdwijnen van het Moeder- en Kindcentrum indertijd uit het MC Slotervaart makkelijk kon opvangen, ondanks talloze berekeningen dat dat niet zou gaan lukken.

Überhaupt breekt het verdwijnen van het MC Slotervaart de stad op. Op talloze andere terreinen, zoals geriatrie, aidszorg en eerste hulp, wordt het ziekenhuis node gemist. Penny wise, pound foolish – niet een paar miljoen willen spenderen om het budgetziekenhuis in Nederland in de lucht te houden, maar wel talloze miljarden verplempen aan steun voor KLM.

Ook Amsterdam keek weg. Hier rest maar een uitspraak: eigen schuld, dikke bult.

Ruud Bos, Heiloo (ex-medewerker en OR-lid MC Slotervaart)