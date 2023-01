Opinie: ‘Kunnen we bier niet verbieden op de tribune van de Johan Cruijff Arena?’

Beeld Vincent Spiering

Bierdouches

Hierbij wil ik reageren op het artikel over de bierdouches in de Johan Cruijff Arena. Ik ben de afgelopen 25 jaar misschien wel een kleine honderd keer naar een Engels voetbalstadion geweest om een wedstrijd te bezoeken. In Engeland is het in alle stadions verboden om bier mee de tribune op te nemen. Zou dat hier ook niet kunnen? Ik begrijp wel dat die horeca-inkomsten extra zijn, maar als het betaalde voetbal daar van moet afhangen is het armoe troef. Een verbod is het overwegen waard, maar daarvoor is het waarschijnlijk al te laat. Men is er al zo aan gewend geraakt.

H. Wismeijer, Amstelveen

Zonnepanelen

Als het aan het huidige kabinet ligt, zal de salderingsregeling voor zonnepanelen in 2031 verdwijnen. Als reden wordt de kostenpost (subsidie) voor het Rijk genoemd. Ten tweede dat vele huurders en anderen meebetalen (17 euro per maand) aan deze vorm van subsidie terwijl zij zelf geen zonnepanelen hebben. Ofwel omdat ze daarvoor de financiën niet hebben of omdat woningcorporaties, gemeentes en huisjesmelkers weigeren zonnepanelen op daken van huurhuizen te plaatsen. En dan is er nog de reden dat het elektriciteitsnet vol schijnt te zitten.

De bezitter van zonnepanelen wordt nu gestraft voor zijn duurzaamheid en klimaatbewuste investering in de toekomst. De dupe van halsstarrige woningcorporaties, gemeentes en huisjesmelkers. Tevens de dupe van nalatigheid bij de uitbreiding van het elektriciteitsnet door overheid en energiemaatschappijen. Maar als bewuste klimaatinvesteerder betaal ik ook mee aan subsidies voor elektrische auto’s, aan huisisolatie door woningbouwverenigingen, aan de bijstand voor hen die gewoon kunnen werken voor hun geld. Gaan we dat ook even afbouwen?

Huizen moeten van het Rijk en gemeenten klimaatneutraal zijn, met de afbouw van de saldering gaat dat zeker niet lukken. Ik hoor nu al mensen die twijfelen of ze nog wel zonnepanelen willen.

Marcel Kemna, Amsterdam

Cultuursector

In zijn ingezonden brief in Het Parool bepleit A.H. Jacobs een forse bezuiniging bij de cultuursector, die een groot deel van de begroting zou opslokken. Met de besparing zou dan een IJ-brug gefinancierd kunnen worden. Dit is een slecht plan.

De Amsterdamse cultuursector is ‘de kip met de gouden eieren’, met een stevige aanjaagfunctie op velerlei terreinen. Bovendien kan het IJ al overgestoken worden met de Noord/Zuid-lijn. Hiervoor moet echter wel een bedragje betaald worden (die leuke pontjes zijn helemaal gratis voor de gebruikers). Strikt genomen is een brug derhalve niet per se nodig. Een brug als nieuwe landmark of nieuw iconisch stadsgezicht is pas een erg kostbare (en vrij nutteloze) grap!

Maarten Racz, Enschede