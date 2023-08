Opinie: ‘Koranverbranding valt helemaal niet onder de vrijheid van meningsuiting’

Deelnemers aan een demonstratie tegen moslimhaat. Aanleiding was de actie van Edwin Wagensveld, voorman van de anti-islambeweging Pegida, die een koran verscheurde. Beeld ANP

In diverse West-Europese landen, zoals Denemarken en Zweden, vinden de laatste dagen regelmatig koranverbrandingen plaats (Het Parool, 1 augustus). Iets dergelijks gebeurde in januari ook in Nederland: Pegidavoorman Edwin Wagensveld scheurde toen bij de Tweede Kamer enkele pagina’s uit de koran en vertrapte die daarna.

De betrokken overheden claimen dat vernieling van de koran een vorm van meningsuiting is die niet mag worden beperkt. “Het is niet anders,” zei de Haagse burgemeester Jan van Zanen over de actie van Pegida in de gemeenteraad.

Door deze acties te bestempelen als vorm van meningsuiting kennen overheden aan de uitingsvrijheid een hogere status toe dan aan andere mensenrechten. Maar deze landen zijn partij bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en die kent zo’n hiërarchie van rechten niet.

Alle rechten die in het EVRM worden beschermd zijn van gelijk gewicht en moeten tegen elkaar worden afgewogen als zij botsen. Bij schennis van de koran doet zich een dergelijke botsing voor, namelijk tussen de vrijheid van meningsuiting en de godsdienstvrijheid.

Beledigen van Mohammed

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft in de zaak E.S. tegen Oostenrijk aangegeven hoe de vrijheid om je opvattingen te uiten moet worden afgewogen tegen het recht op bescherming van religieuze gevoelens. De zaak ging over een Oostenrijkse politica die was beboet voor het maken van beledigende uitspraken over de profeet Mohammed. Zij claimde dat deze boete een onrechtmatige inmenging opleverde in haar vrijheid van meningsuiting.

Het EHRM was dat niet met haar eens. Het erkende dat religieuze groeperingen kritiek van anderen op hun godsdienstige overtuiging moeten dulden, maar dat als die kritiek aanzet tot haat of religieuze intolerantie, dat die dan aan banden moet worden gelegd. Volgens het EHRM ging de beledigende aanval van de politica op de Profeet de grenzen van het objectieve debat te buiten. De kans was groot dat haar opmerkingen tot terechte verontwaardiging onder moslims zou leiden. Het EHRM wees erop dat de staten die partij zijn bij het EVRM de plicht hebben om de religieuze vrede, dat wil zeggen de vreedzame omgang tussen religieuze en niet-religieuze groeperingen, te bewaren.

Het is dus niet zo zwart-wit als burgemeester Van Zanen en zijn Deense en Zweedse collega’s beweren. Het gaat bij E.S. tegen Oostenrijk niet om een obscure beslissing of een eendagsvlieg.

Sleuteluitspraak

Het EHRM heeft het oordeel aangemerkt als een ‘sleuteluitspraak’ en dat betekent dat deze een sterke precedentwerking heeft. Toegegeven, de uitspraak heeft betrekking op Oostenrijk en niet op Nederland, Denemarken of Zweden. Maar dat neemt niet weg dat de autoriteiten in deze landen ook geacht worden dit oordeel te volgen.

Het EHRM beschikt namelijk over de eindverantwoordelijkheid voor de uitleg van het EVRM. Als gevolg daarvan moeten de partijstaten de beginselen die voortvloeien uit de uitspraken toepassen, ook als ze betrekking hebben op andere landen.

In Nederland wordt wel de stelling verdedigd dat de burgemeester koranschennis op grond van de Wet Openbare Manifestaties (Wom) alleen kan verbieden ter bestrijding en voorkoming van wanordelijkheden en dus niet op grond van de inhoud. Het bewaren van de religieuze vrede en het voorkomen en bestrijden van wanordelijkheden komen op hetzelfde neer. Maar als men niet bereid zou zijn om de Wom op die manier te interpreteren, dan zal deze wet moeten wijken voor het EVRM en niet andersom. In Nederland vinden we internationale verdragen als het EVRM namelijk zo belangrijk dat in de Grondwet is bepaald dat die voorrang hebben boven het nationale recht.

Ondertussen hebben Denemarken en Zweden de beveiliging van hun grenzen behoorlijk opgeschroefd, kennelijk om al te fanatieke critici van hun opstelling op afstand te houden. Ze zouden de religieuze vrede echter beter dienen door het EVRM toe te passen en koranverbrandingen te verbieden.