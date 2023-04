Opinie: ‘Koppel wooncarrière van ouders en kinderen aan elkaar voor meer doorstroming’

Het is moeilijk om ouderen te bewegen kleiner te gaan wonen, zelfs als de kinderen het huis uit zijn, stelt lezer Jos Verbrugge. Beeld Getty Images

Het toepassen van dwang en het aanbieden van tijdelijke huurcontracten voor grotere woningen zoals nu door de gemeente wordt overwogen, is een begrijpelijke wens. Een gezinswoning wordt vaak hoogstens 25 jaar bewoond door een voltallig gezin, maar wanneer de kinderen zijn uitgevlogen blijven de ouders vaak nog decennia in de woning wonen.

Vaak wonen ouderen nog altijd in de gezinswoningen op het moment dat hun kinderen ook weer kinderen krijgen en nergens terecht kunnen. Toch is het moeilijk om ouderen te bewegen kleiner te gaan wonen. Bij een experiment binnen ons wooncomplex waarbij ouderen de mogelijkheid hadden om te verhuizen binnen hun eigen buurt naar een woning met een lagere huur die bovendien makkelijker toegankelijk was, bleek de animo nagenoeg nietbestaand. De drempel om afscheid te nemen van een huis vol spullen en herinneringen lijkt eenvoudigweg te hoog.

De oplossing lijkt dwang, maar je moet je afvragen of dat een middel is dat je in moet zetten in een tijd waarin mensen zich al in de steek gelaten door de politiek en onzeker over de toekomst voelen. De weerstand zal groot zijn, het emotioneel leed ook. Daarnaast ligt fraude op de loer, met kinderen die ingeschreven blijven bij hun ouders ondanks hun vertrek.

Bovendien zal het de toch al broze sociale cohesie in de stad verder onder druk zetten wanneer mensen gedwongen worden hun buurt te verlaten in een levensfase waarin het leggen van nieuwe sociale contacten vaak minder makkelijk gaat. Vereenzaming ligt dan op de loer.

Een wortel lijkt dus niet te werken, een stok niet wenselijk. Maar wat dan wel?

Emotionele lading

Ik wil niet pretenderen de ultieme oplossing te hebben, het probleem is complex en de schuld ligt ook niet bij de huurders maar bij de politieke keuzes die de afgelopen decennia zijn uitgebleven. Er is geen quick fix. Onderaan de streep is duidelijk dat het wenselijk is als de vierkante meters die we hebben intensiever bewoond worden. Een mogelijke route die het overwegen waard kan zijn, is de wooncarrière van ouders en kinderen explicieter aan elkaar koppelen. Je kan denken aan regelingen waarbij de toewijzing van een jongerenwoning wordt gekoppeld aan een verhuizing van de ouder(s) naar een kleinere woning.

Andersom zou je ook kunnen denken aan een constructie waarbij de ouders het ouderlijk huis verlaten en de kinderen in de woning kunnen blijven wonen, op voorwaarde dat de woning gedeeld wordt met andere jongeren op basis van coöptatie, waarbij de totale huur hoger wordt dan wanneer de woning aan een gezin zou worden verhuurd.

Er kleven zeker ook nadelen aan dit soort oplossingen maar het zou kunnen zorgen voor een meer intensieve bewoning van de schaarse woonvoorraad in de stad. Wooncoöperaties kunnen de toename aan inkomsten dan gebruiken voor woningbouw en het biedt een oplossing voor de emotionele lading van het hebben van kinderen in een stad waar geen plek meer voor ze is.

Jos Verbrugge is de voorzitter van bewonersvereniging De Halve Wereld