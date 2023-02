Opinie: ‘Koppel het beloningsbeleid van ceo’s en bestuurders aan duurzaamheidsdoelen’

Voor systemische verandering op het gebied van duurzaamheid is betrokkenheid van het (internationale) bedrijfsleven cruciaal. Beeld SeongJoon Cho/Bloomberg

De nieuwe Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen is voorlopig van de baan. De wet moet grote ondernemingen aanzetten te onderzoeken of hun producten geen grote schade voor mens of milieu opleveren. Een terecht punt van kritiek op het voorstel was de eenzijdige focus op Nederland. Het thema duurzaam ondernemen kan nu eenmaal niet anders dan in een internationale context worden bezien. En die ontbrak nog. Maar misschien nog fundamenteler was een andere omissie in het voorstel: het volledig ontbreken van het thema topbeloningen.

Een wet die bedrijven stuurt in hun bijdrage aan de transitie naar duurzaam en verantwoordelijk ondernemen kan veel impact hebben. Van de 200 grootste economieën ter wereld zijn er immers 157 een bedrijf. Voor systemische verandering op het gebied van duurzaamheid is betrokkenheid van het (internationale) bedrijfsleven dan ook cruciaal.

Bij een kritische blik op het wetsvoorstel valt echter iets op. Het benoemt de verantwoordelijkheid van ondernemingen en niet van de bestuurders van die ondernemingen. Een cruciaal onderwerp dat in de wet al helemaal niet wordt benoemd is de beloning van bestuurders. Dat is een gemiste kans. Het maakt het wetsvoorstel veel minder effectief dan het zou kunnen en moeten zijn.

Positieve veranderig

Van ceo’s en topbestuurders wordt in toenemende mate verwacht dat zij een positieve verandering leiden en bijdragen aan een duurzame economie. Toch wordt de top van het bedrijfsleven nog steeds hoofdzakelijk beloond – onder meer in de vorm van winstafhankelijke kortetermijnbonussen – om het tegenovergestelde te doen. Dat moet veranderen.

De enorme mondiale uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en zorg voor het milieu vragen om een beloningsbeleid dat bestuurders aanmoedigt invulling te geven aan het doel van hun onderneming. Dat betekent concreet een beloningsbeleid dat is gekoppeld aan de duurzaamheidsdoelen. Kort gezegd worden bestuurders daarbij niet meer alleen beloond op basis van het halen van targets als omzet en winst, maar juist ook voor het halen van duurzaamheidstargets zoals het verlagen van de CO 2 -uitstoot. Een rechtstreekse koppeling van purpose en beloning, waarmee een bedrijf écht kan laten zien waar de prioriteiten liggen.

Het is te hopen dat een nieuw voorstel van de Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen het haalt. Welke wijzigingen het concept na recente kritiek ook ondergaat, om het eindresultaat optimaal effectief te maken moet het thema bestuurdersbeloning een prominente plek krijgen.

Frederic Barge, oprichter Reward Value Foundation