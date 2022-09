Opinie: ‘Koningshuis is symbool van ongelijkheid geworden’

Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia komen aan bij de Koninklijke Schouwburg voor Prinsjesdag 2022. Beeld Sander Koning/ANP

In tijden van crisis blijven zelfs de grootste vanzelfsprekendheden niet vanzelfsprekend. De vanzelfsprekendheid waarmee het inkomen van het Koninklijk Huis wordt gecorrigeerd, bijvoorbeeld. Andere jaren is er een handjevol republikeinen dat daar om maalt, maar in een tijd waarin de Voedselbank haar norm moet verruimen, ligt dat anders.

Nederland telt een kleine elite die op kosten van de belastingbetaler in weelde leeft. Wanneer de rest van Nederland er financieel op achteruitgaat, blijven zij wél verzekerd van hun natje en hun droogje. En dat wringt.

Met name jonge mensen (die sowieso al weinig op hebben met stoffige staatkundige tradities), kunnen maar moeilijk begrijpen dat een man die zojuist door de schatkist een paar ton extra is toebedeeld, uit een koets stapt en aan hen voordraagt dat het pijnlijk is als je je rekeningen niet kunt betalen. Een koning, die een symbool van troost, eenheid en verbondenheid hoort te zijn, is zo verworden tot een symbool van ongelijkheid.

Nu gaat economische tegenspoed wel vaker hand in hand met kritiek op het koningshuis: in 1980 gingen jongeren onder de leus ‘Geen woning, geen kroning!’ tijdens de inhuldiging van Beatrix als koningin de straat op om te protesteren tegen de woningnood. Toch is het sentiment nu anders. Dat komt doordat de moderniteit maar weinig heel laat van de magie rondom de koninklijke familie.

We zien dat ‘de koning bij de gratie Gods’ en zijn familie ook maar gewoon échte mensen zijn die échte levens leiden. We zien een ‘gravinfluencer’ die net als leeftijdsgenoten haar bezigheden op sociale media deelt en we zien een kroonprinses die in een outfit van Asos de Schouwburg binnenstapt.

Die laagdrempeligheid zorgt voor meer herkenning, maar de betovering is weg. Wat overblijft zijn de zichtbare privileges. Op persmomenten zien we niet meer een toekomstig nieuw staatshoofd, maar vooral een gewone studente. Eentje die toevallig wel een kamer kon vinden.

Hoe kan het ook anders. Er waait een wind van social justice door Nederland en iedereen moet eraan geloven. De overwinning van het humanisme waarin de mens de belangrijkste graadmeter is, schopt zelfs tegen de meest heilige huisjes. Vlaggen worden omgekeerd getoond en een luid boegeroep overstijgt het applaus tijdens de rijtoer op Prinsjesdag.

Iedereen moet zich verantwoorden. Het valt gewoonweg niet meer uit te leggen dat non-discriminatie en gelijkheid Nederlandse kernwaarden zijn, maar dat er voor één familie een uitzondering wordt gemaakt.

Moet alles dan maar sober en afgevlakt zijn? Wat mij betreft niet. Integendeel zelfs. Een parlementaire republiek kan net zoveel pracht en praal uitstralen, dat is helemaal ter vrije invulling.

Saskia van Balen, Amsterdam