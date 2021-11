Opinie: ‘Kom op Tweede Kamer! Toon eens lef en schuif de hete aardappel niet steeds door’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Kom op regering en Tweede Kamer! Toon eens lef en schuif de hete aardappel niet steeds door’

Het OMT komt met het advies: een beperkte lockdown voor twee weken. En natuurlijk moeten dan de theaters en bioscopen weer dicht. Dit terwijl je niet eens een QR-code nodig hebt voor kerk- of moskeebezoek, en ook niet in het hoger onderwijs.

Waar zijn de brandhaarden die de ic’s overbelasten? In Limburg, de Bijbelbelt en specifieke wijken in de grote steden. En waar is de vaccinatiegraad het laagst? Hoelang wordt het recht op vrijheid van godsdienst(beleving) en onderwijs misbruikt om groepen met een lage vaccinatiegraad uit te sluiten van een QR-codecheck? Volgens mij gaat dit recht niet boven het besmettingsgevaar van anderen of solidariteit met de zorg.

Er is allang aangetoond dat zittend genieten van kunst en cultuur geen besmettingsgevaar oplevert, ook niet bij een zaalbezetting van 100%. De cultuursector neemt sinds vorig jaar alle maatregelen strenger dan streng in acht. Dat is in andere sectoren, zoals de horeca wel anders, heb ik zelf mogen ervaren. Daar word ik vaker niet dan wel gecontroleerd.

We gaan weer ingrijpen en sluiten de cultuursector. Dat is de oplossing. Kom op regering en Tweede Kamer! Toon eens lef en schuif de hete aardappel niet steeds door. Voer het G2-systeem onmiddellijk in, gratis testen als je klachten hebt, maar niet omdat je naar een feestje wil. En de QR-code invoeren bij religieuze bijeenkomsten en in het hoger onderwijs, in combinatie met online alternatieven als men zich niet wil (of kan) laten vaccineren. Dan kan de 86% van de wél gevaccineerde bevolking weer leven en past de rest zich maar een beetje aan.

Raymond Walravens, Amsterdam

‘Tinkebell is een held’

Hulde aan Tinkebell! Een schitterend eerbetoon aan Tanja Nijmeijer woensdag in haar column. En gelijk heeft ze: als niemand actie onderneemt dan blijft alles bij het oude. Ook ik moet toegeven dat ik soms te snel oordeel vanuit mijn stoel. Ook over Tanja Nijmeijer. Daarom is de column van Tinkebell een oproep aan iedereen tot zelfreflectie. Ook Tinkebell vind ik een held. Zij wordt vaak beschimpt en uitgescholden, maar zij wijkt niet. Zij blijft ook strijden. In dit geval met haar pen.

Peter Stut, Amsterdam

‘Waar blijft het voorstel?’

Amsterdamse erfpachters krijgen laatste kans op voordelige overstap, schrijft Het Parool. Ik en veel van mijn buren zouden graag de gemeente zelf een laatste kans geven. Wij horen bij de groep die al in de laatste maanden van 2019 een aanvraag voor eeuwigdurende erfpacht deden. Maar nu, twee jaar later, nog steeds geen voorstel vanuit de Amsterdamse gemeente hebben ontvangen!

Michiel Geldof, Amsterdam