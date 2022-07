Opinie: ‘Kom op kneiterlinks Amsterdam, kom eens op voor de boeren’

Beeld Getty Images/EyeEm

Arbeiders en boeren

Aan het eind van de 19e eeuw kwamen de arbeiders in opstand. De sociaal-democratische arbeidersbeweging ontstond. Binnen en naast die beweging bevonden zich radicale stromingen, waaronder communisten, anarchisten en andere revolutionairen. Geweld en gevechten tegen het gezag werden door velen hieronder niet geschuwd.

Voorlieden van deze radicale sociale bewegingen zijn in ons immer linkse Amsterdam met straten en pleinen geëerd: Henk Sneevlietweg, David Wijnkoopstraat, Rosa Luxemburgstraat, enzovoort. Zelfs het ‘grootste genie aller tijden’, Joseph Stalin, heeft hier 10 jaar lang een laan naar zich genoemd gehad.

De arbeider lijkt echter niet meer te bestaan, je hoort nooit meer iets over hem, zijn strijd om het bestaan lijkt gestreden. De boer daarentegen laat zich thans gelden. Losgeweekt van boerenbewegingen als CDA en CU vormt zich een stroming die eventueel geweld en gevechten tegen het gezag niet schuwt. Vergelijk het met stakingen, georganiseerd door de arbeidersbeweging.

Zou het niet in de lijn der verwachtingen moeten liggen dat juist links Amsterdam deze sociale boerenstrijd om het bestaan dient te steunen? Dus kom op ‘kneiterlinks’ stadsbestuur van Amsterdam! Een Mark van den Oeverpark is wel het minste! Op naar het licht!

Dickjan Lust, sociaal-democraat, Amsterdam

Autoluw?

Als het gaat over het autoluw maken van het centrum worden alleen auto’s en fietsers genoemd. Dat auto’s voor overlast zorgen en veel ruimte innemen is een feit. Maar er zijn meer overlastgevende verkeersdeelnemers. Denk aan: e-bikes en scooters die met hoge snelheden (en onbeschoft gedrag) over fiets- én voetpad karren.

Het leefklimaat in de stad is echter niet bepaald luw. Het wordt verziekt door motoren met versterkte uitlaten, die gigantisch veel overbodig lawaai produceren. Eén zo’n motor overstemt met gemak tientallen passerende auto’s. Verziekt kun je hier ook letterlijk nemen. Veel mensen krijgen er stressgerelateerde hartklachten door, blijkt uit landelijk onderzoek door de Nefom, de Nederlandse federatie omgevingslawaai motorvoertuigen. Wat het beleid van de Gemeente Amsterdam daarin is? Geen idee.

Mario Verhoeven, Amsterdam

Meten is weten

Maarten Moll haalt in zijn column in Het Parool van 4 juli ‘Meten is weten’ aan als uitspraak van Heike Kamerlingh Onnes uit 1882. Dat is niet helemaal correct geciteerd, de Nederlandse natuurkundige en Nobelprijswinnaar zei namelijk: ‘Door meten tot weten, zou ik gaarne als zinspreuk boven elk fysisch laboratorium willen schrijven.’ Zijn borstbeeld met de spreuk ‘Door meten tot weten’ staat voor het Kamerlingh Onnes Gebouw in Leiden. ‘Meten is weten’ komt wel voor in het fraaie Nederlandse spreekwoord: ‘Meten is weten, gissen is missen.’

Rudy Schreijnders, Maarssen