Opinie: ‘KNVB, vraag sponsor ING om te stoppen met het financieren van de fossiele sector’

ING sponsort Oranje graag: beelden van jonge, sportieve, vrolijke mensen zijn goed voor de reputatie. Beeld KOEN VAN WEEL/ANP

Op 23 juli begint voor de Oranjevrouwen het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Het vrouwenvoetbal is van ver gekomen en draagt zijn waarden stevig uit. Sponsoring door Visit Saudi, het toerismebureau van een van de meest repressieve en ongelijke landen ter wereld? Niet alleen mensenrechtenorganisaties, maar ook veel voetbalsters, onder wie Vivianne Miedema, lieten het niet gebeuren en spraken zich uit. De Fifa trok het plan in.

Zo vlak voor het WK, dat op 20 juli start, moeten we het over sponsoring in het profvoetbal hebben. Hoewel de KNVB gelukkig niet in zee gaat met een sponsor als Visit Saudi, is het tijd om kritisch naar de sponsoring van onze nationale bond te kijken. Zo werd wel heel makkelijk een deal gesloten met cryptobedrijf Bitvavo, verkoper van een nieuw en risicovol product dat door het enorme energieverbruik ook een grote klimaatimpact heeft. Naast Bitvavo kunnen we niet om de bekendste sponsor van het Nederlandse voetbal heen: ING.

Olie- en gaswinning

ING sponsort Oranje en het amateurvoetbal graag: beelden van jonge, sportieve, vrolijke mensen zijn goed voor de reputatie van de bank. Tegelijkertijd neemt de bank enorme risico’s met de gezondheid en veiligheid van die jonge mensen en van ons allemaal. ING financiert nog altijd op grote schaal de fossiele industrie, met gemiddeld 8 miljard euro per jaar. Daarmee wordt nieuwe olie- en gaswinning gefinancierd; dit tegen alle internationale adviezen in.

Om de aarde leefbaar te houden, en onder de 1,5 graad opwarming te blijven, kunnen geen nieuwe fossiele projecten worden gestart. Bovendien is er een enorm financieringstekort voor het uitrollen van duurzame energie.

Maar ING blijft inzetten op fossiel. Zoals in WK-gastland Australië, dat zucht onder allesverwoestende bosbranden. Daar wil olie- en gasbedrijf Santos met financiering van ING fracken, een zeer vervuilende manier van gaswinning, met enorme schade aan natuur en lokale leefgebieden tot gevolg. Toen Santos aankondigde de Australian Open te gaan sponsoren kwam daar zoveel protest tegen dat de Australische tennisbond het contract heeft opgezegd.

In Mozambique leidden door ING gefinancierde gasprojecten door onder andere TotalEnergies tot gedwongen verhuizingen van honderden gezinnen. Van een stabiel vissersbestaan kwamen ze in een vluchtelingenkamp terecht. Nadat de gaswinning was gestaakt vanwege geweld tussen rebellen en de regering is TotalEnergies nu bezig het project opnieuw op te starten. Het bedrijf staat er in Frankrijk zo slecht op dat de burgemeester van Parijs weigerde TotalEnergies te accepteren als sponsor voor de Olympische Spelen volgend jaar.

Gezondheidscrisis

Kortom, ING financiert bedrijven met zo’n slechte reputatie dat sportorganisaties niet met ze geassocieerd willen worden. Hoe kijkt de KNVB dan naar ING? Wij vinden dat de KNVB, als vereniging met 1,2 miljoen leden, een verantwoordelijkheid heeft richting deze leden. Bij een sportbond zou gezondheid natuurlijk hoog in het vaandel moeten staan.

De klimaatcrisis is de grootste gezondheidscrisis ter wereld. Het verbranden van fossiele brandstoffen vervuilt onze lucht, van de extremen rond Tata Steel tot de dagelijkse vervuiling in de stad, langs de snelweg, tot op het voetbalveld. In Nederland sterven jaarlijks 12.000 mensen vroegtijdig door luchtvervuiling. Wereldwijd gaat het om miljoenen mensen, meer dan er overlijden door roken.

Dat is nog los van de gevolgen van de klimaatcrisis, die leidt tot vele extra doden door hittestress, ondervoeding als gevolg van mislukte oogsten en ziektes die zich naar nieuwe gebieden verplaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de klimaatcrisis de grootste bedreiging voor de volksgezondheid wereldwijd.

KNVB, spreek je uit

Dat roept de vraag op hoe de KNVB zich wil verhouden tot bedrijven die de klimaatcrisis aanjagen. Gezondheidsargumenten speelden eerder een rol bij sponsorbeleid: tabakssponsoren zijn niet meer welkom in de sport. Hetzelfde zou moeten gelden voor bedrijven die het gebruik en de productie van fossiele brandstoffen aanjagen, zoals olie- en gasbedrijven, luchtvaartbedrijven, automerken die inzetten op fossiele brandstofauto’s, banken die op grote schaal nieuwe fossiele projecten financieren en cryptobedrijven.

Wil de KNVB dat de Oranjevrouwen ook dit WK weer reclame maken voor ING? Jonge mensen, die reclame maken voor een bedrijf dat helpt hun toekomst te verwoesten. Wij stellen niet voor het sponsorcontract meteen op te zeggen. Als eerste stap kan de KNVB zich uitspreken over het beleid van ING.

Dus een oproep: KNVB, sluit je aan bij de oproep aan ING om te stoppen met het financieren van de fossiele sector. In het belang van de 1,2 miljoen voetballers in Nederland. In het belang van voetballers in landen die nu al zo hard geraakt worden door de klimaatcrisis. In ons aller belang. Als ING dan niet van koers verandert, verdient het bedrijf het niet langer ons mooie voetbal te sponsoren.

Beeld Harmen de Jong & Privebeeld

Tessel Middag is 44-voudig international en speelt bij Rangers FC. Ze is lid van de centrale spelersraad van de Schotse voetbalvakbond en betrokken bij Fossil Free Football.

Frank Huisingh is oprichter van Fossil Free Football, een organisatie van voetbalfans die wil dat voetbalbonden en -clubs de banden met vervuilende bedrijven verbreken.