Opinie: ‘Knap die héle Van der Pekbuurt nou toch op’

De Van der Pekstraat ligt er glanzend bij, maar de straten erachter verdienen nog veel aandacht. Beeld Jean-Pierre Jans

Donkere wolken pakken zich samen boven de Van der Pekbuurt. Op 19 mei berichtte deze krant over de uitgestelde renovatie van de woningen door Ymere. Dat steekt. De woningen zijn al decennialang niet goed onderhouden en staan er slecht bij.

In 2012 was er in de buurt weer hoop ontstaan. Toenmalig wethouder Freek Ossel (PvdA) redde de buurt van de sloop en de Van der Pekbuurt werd een beschermd stadsgezicht. Hoop op betere woningen die in de jaren daarna maar niet werd ingelost.

Bewoners hebben inmiddels het gevoel dat ze er niet meer toe doen en men de buurt ziet als een stapel stenen. Het gaat niet meer over de mensen die er wonen, de gemeenschap die de buurt is. De hoop op een betere woning die elke keer weer vervliegt, maakt moedeloos.

Maandag 31 mei was de gemeenteraad uitgenodigd in De Balie om te luisteren naar zorgen van de bewoners van Noord. Waarom zijn de afspraken met de woningcorporaties zo vrijblijvend, was de terechte vraag. Op de huidige afspraken die collectief zijn gemaakt, blijken maar weinig mensen te kunnen worden afgerekend. De gemeenteraad kan daardoor niet goed sturen.

Rotte kozijnen

De volgende afspraken zouden per woningcorporatie moeten worden gemaakt en niet meer collectief. Dat kan per 2023. Op die manier is er maatwerk mogelijk en kan de gemeenteraad beter sturen op de resultaten, omdat er inzicht per corporatie ontstaat. Aan nieuwe afspraken met corporaties heb je nu weinig als je woning enkel glas heeft met rotte kozijnen en tochtig is. Dat het wel kan, toont Betondorp. Daar is de renovatie goed opgepakt en is de openbare ruimte meegenomen.

De situatie in de Van der Pek is exemplarisch voor het interen op de kwaliteit van de bestaande woningen in Amsterdam. Daar zijn legio excuses voor aan te voeren, van de verhuurdersheffing tot de nieuwbouwopgave, maar dat maakt de huidige situatie nog niet acceptabel.

Sterker nog, juist die nieuwbouwopgave maakt de woningcorporaties schatplichtig aan de mensen die al zo lang in slechte woningen wonen of in buurten die een opknapbeurt verdienen.

En ja: de bestaande wijken moeten worden verduurzaamd, zodat ook de volgende generaties er kunnen wonen. Daar is men ook al voorzichtig mee begonnen. Dat kan een complexe en dure opgave zijn, dat is geen nieuws. Maar hoe langer er met renovatie gewacht wordt, hoe duurder het wordt. De woningen worden slechter, de energie duurder en de opgave groter.

Subsidie

Dat dit een traject van samenwerking moet zijn tussen bewoners en eigenaars is voor de PvdA het uitgangspunt. Maar dat wil niet zeggen dat er in de tussentijd helemaal niks aan deze woningen gedaan hoeft te worden. De situatie in de Van der Pek is op dit moment onacceptabel. Daarom roep ik wethouder Laurens Ivens op in gesprek te gaan met Ymere om tot een oplossing te komen.

Er is immers al aardig wat subsidie voor beschikbaar gesteld aan Ymere, er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt en toezeggingen gedaan. Ik begrijp werkelijk niet waarom er niks wordt gedaan aan de slechte staat van het onderhoud. Kozijnen moeten vervangen, glas verdubbeld, muren geïsoleerd. Met dat werk kan en moet snel begonnen worden.

De nieuwe bestuurder van Ymere, Erik Gerritsen, nodig ik uit om snel met mij en de bewoners te komen kijken in de Van der Pek om met eigen ogen te zien, waarom de bewoners en ik ons zo laten horen. Het is een kans op een nieuwe start en perspectief die de Van der Pekbuurt zo hard verdient.