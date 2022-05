Opinie: ‘KLM doet een wedstrijd duurzaam vliegen? Wat een onzin’

Wat een nieuws! KLM houdt een wedstrijdje duurzaam vliegen. Dat was vorige week te lezen in deze krant. De krant besteedde liefst anderhalve pagina aan deze onzin.

Plan van de wedstrijd is om met verschillende toestellen een forse route te vliegen en zo min mogelijk brandstof te gebruiken. Beeld Getty Images/EyeEm

Toen ik het las werd ik eerst warm vanbinnen, maar dat koelde al snel af.

Het plan is om met verschillende toestellen en maatschappijen een forse route te vliegen en zo min mogelijk brandstof te gebruiken. Dat men nu pas op dat idee komt, is eigenlijk wel verwonderlijk. Men had dat natuurlijk allang geleden kunnen bedenken.

Beter laat dan nooit?

Maar goed, beter laat dan nooit zullen we maar zeggen. KLM komt eigenlijk pas nu op dat idee, nadat alle plannen met betrekking tot grootschalig elektrisch vliegen en het gebruik van bio- en kunstkerosine naar het rijk der fabelen zijn verwezen door wetenschappers.

Ook op waterstof vliegen, blijkt een knap lastige opgave. Dat is al eens geprobeerd in de jaren tachtig, maar is toen op niets uitgelopen. Ook omdat het produceren van die moderne brandstoffen gigantisch veel groene energie kost. Groene energie die er niet is en die er voorlopig ook niet komt.

Het plan beschrijft hoe KLM opeens beter omgaat met uw bagage en de bagageafhandeling. Het moet allemaal secuur en netjes. Hoera dus voor de koffergooiers en de reizigers. De mannen kunnen rustiger aan doen en er gaan minder koffers kapot.

Zeewiergehaktballen

Verder worden aan boord onder meer gehaktballen van zeewier geserveerd en worden de pallets dunner. Ook voeren vrachtwagens op biobrandstof de kerosine aan. Geweldig is dat de vliegtuigen eerst door de wasstraat gaan. Ten slotte mogen ze nu rechtdoor vliegen, waar ze er anders met een bocht omheen moeten.

Dit gebeurt allemaal in woord voor het klimaat, maar vooral om u het gevoel te geven flink groener te vliegen. Overigens doen de plannen niets aan dat andere grote probleem van de luchtvaart: de herrie.

Toen werd ik cynisch. Ik zag dat een techverhaal wordt gebracht en geschreven door de economieredactie. Daar gaat het eigenlijk al mis. Er worden techoplossingen aangedragen die achterhaald zijn en zaken beloofd die niet kunnen worden waargemaakt.

Ze hebben geen idee

De wetenschapsredactie zou direct door die luchtballonnen heen prikken. Een wetenschapsredacteur weet dat in het artikel termijnen worden gebruikt die al te ver vooruit liggen. Dat betekent in de wetenschap hetzelfde als ‘we hebben nog geen idee’. Innovaties laten zich immers niet voorspellen.

Er is maar één manier voor KLM om echt minder luchtvervuiling en herrie te veroorzaken. Dat is gewoon minder vliegen! Het is zo ontzettend simpel. Stop gewoon met die stofzuigerfunctie van de KLM, die reizigers vanuit heel Europa als passagiers naar Schiphol sleept om ze daarna te laten overstappen.

Dat scheelt al enorm veel luchtvervuiling en lawaai. Maar een KLM-wedstrijdje duurzaam vliegen? Ze zeggen het eigenlijk zelf al in het bewuste artikel: ‘We willen dat de ideeën overwaaien’. Onzin dus.

Alfred Blokhuizen, Voorzitter Stichting Schipholwatch