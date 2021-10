Opinie: ‘Klimaattop is ideaal moment voor rijkste landen om eens te luisteren’

Zondag begint de VN-klimaatconferentie in Glasgow. Beeld Getty Images

De klimaatcrisis is een wereldwijd probleem. Overal zien we de ellende door droogte, overstromingen en stijgende temperaturen toenemen. Zoals bekend, wordt klimaatverandering veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen en die worden met name in de geïndustrialiseerde landen geproduceerd. De gevolgen hiervan zijn groot.

Onlangs werd bekend dat het nieuwe kabinet miljarden gaat lenen om ons land klaar te maken voor onder meer de grote gevolgen van de klimaatcrisis. We moeten onszelf beschermen en ons gedrag aanpassen, zodat we onze schadelijke bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen minimaliseren. Het is een enorme uitdaging, maar wij moeten die aankunnen. We zijn immers een van de rijkste landen en als wij het al niet kunnen…

Armere landen hebben die luxe niet. Droogte, hitte, extreem weer en overstromingen leiden tot vernietiging van oogsten, overstromingen en vluchtelingenstromen. Zij worden aldus geconfronteerd met de enorme gevolgen van ons gedrag en moeten zich allereerst beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering en ook nog eens klimaatneutraal worden. Dat lijkt bijna onmogelijk, want dat gaat honderden miljarden kosten en die hebben deze landen niet.

Gelukkig nemen de rijke landen hun verantwoordelijkheid met een klimaatfonds, maar toch zien we ook hier weer dezelfde schadelijke patronen. Een recente studie van de Foundation Max van der Stoel toont dit aan. Nog steeds beslissen wij over anderen zonder in overleg te treden en komt het geld mondjesmaat (vaak als leningen) beschikbaar onder veel te strikte voorwaarden. Nog steeds gedragen wij ons als superieure kolonialen en luisteren we liever niet naar de mensen die er het minste aan kunnen doen, maar er wel het meeste last van hebben.

Om het klimaatprobleem en ongelijkheid in de wereld aan te pakken moeten we alles op alles zetten. We moeten nu echt serieus werk maken van het aanpassen van ons destructieve gedrag. De VN-klimaatconferentie die zondag in Glasgow van start gaat, is daarvoor het perfecte moment, maar die gaat alleen een succes worden als de rijkste landen luisteren en bescheidenheid tonen. Snelle oplossingen zijn er niet en een uitweg zullen we alleen samen kunnen vinden.

Arjen Berkvens (directeur Foundation Max van der Stoel), Amsterdam