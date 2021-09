Opinie: ‘Klimaatbeleid wordt gegijzeld door onnodige angst voor burgers’

Minder vlees eten zou volgens de overheid een te controversiële boodschap zijn voor de klimaatcampagne 'Iedereen doet wat'. Beeld Getty Images

Ons geduld raakt op. Afgelopen zomer kwam naar buiten dat inmiddels 80 procent van de Nederlanders zich zorgen maakt over de gevolgen van klimaatverandering. Twee op de drie Nederlanders vinden dat het kabinet meer moet doen en ruim de helft vindt dat het kabinet tot nu toe te weinig gedaan heeft.

Maar in plaats van door te pakken met klimaatmaatregelen kenmerkt Den Haag zich vooral door politieke impasses en angst voor de Nederlandse bevolking. Want terwijl we nog steeds wachten op een nieuw kabinet, kwam vorige week naar buiten dat het onderdeel ‘minder vlees eten’ in 2019 werd geschrapt als onderdeel van de klimaatcampagne van de overheid ‘Iedereen doet wat’. Te controversieel, liever kleine stapjes.

Het is een terugkerend patroon: moeilijke beslissingen worden al 25 jaar lang (sinds het eerste parlementaire onderzoek naar klimaatverandering) als een hete aardappel doorgeschoven. Windmolens? Vleestaks? Kilometerheffing? Als je de Haagse politiek moet geloven zijn het grote taboes waar de Nederlander van achterover valt. Maar voor veel Nederlanders zijn deze maatregelen gewoon acceptabel, zo blijkt inmiddels uit meerdere onderzoeken. Zoals ook een hogere belasting op vliegen en het stimuleren van groene waterstof dat zijn. Als het maar eerlijk en rechtvaardig gebeurt.

Steeds opnieuw blijkt dat de politiek eigenlijk veel banger is van bewoners dan andersom. Tijdens bewonersavonden over de energietransitie merk ik dat die angst onterecht is. Mensen willen graag duidelijkheid over plannen: niet door ideologische debatten te voeren met ambtenaren, maar gewoon door antwoord te krijgen op concrete vragen. Wanneer kan ik werkzaamheden verwachten in mijn wijk en hoe blijven die zo klein mogelijk? Waar kan ik terecht voor een subsidie voor het isoleren van mijn woning? Hoe zorgen jullie ervoor dat het betaalbaar blijft?

Mensen zijn niet boos over de energietransitie. Boos worden ze pas als ze aanvoelen dat ze aan het lijntje gehouden worden. Door uit angst te handelen, is dat juist wat partijen in Den Haag aan het doen zijn.

De klimaatcrisis vraagt niet om angstpolitiek, maar om lefpolitiek. Tijd dus om ook in Den Haag volwassen te worden.

Demis Iossifidis, Amsterdam