Opinie: ‘Klaagzang Amsterdamse horeca over sterk oplopende kosten ademt hypocrisie’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘De horeca moet zich moet niet laten gijzelen’

De klaagzang van de (Amsterdamse) horeca over sterk oplopende kosten ademt hypocrisie. Evenals bij veel andere bedrijfstakken staat de winst onder druk. Door de sterk gewijzigde omstandigheden moeten velen de broekriem aantrekken, ook horecaondernemers. De afgelopen jaren zijn de prijzen in de eet-en drinkgelegenheden sterk gestegen, overigens zonder dat daar een verhoging van kwaliteit of service tegenover stond.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld landen in Zuid-Europa zijn decennia geleden uit winstbejag vakbekwame obers ingeruild voor goedwillende jeugdige amateurs. De anekdotes over het kennisniveau van de doorsnee bediening biedt voldoende stof voor een avondvullend cabaretprogramma. De prijsstijgingen in de horeca zijn slechts ten dele het gevolg van prijsstijgingen van grondstoffen, ze worden veel meer veroorzaakt door extreme huren.

Aan het Amstelveld is café Marcella – met de oppervlakte van een postzegel, maar wel met een terras – te huur voor € 12.000 per maand. Bij de volgende eigenaar zal ik minimaal tien euro voor mijn matige glas wijn moeten betalen om hem te laten overleven. De horeca behoeft nieuw elan en moet zich niet door de vastgoedautocraten laten gijzelen.

Nico Zonneveld, Amsterdam

‘Grote gezinnen zijn niet meer van deze tijd’

Nou, Robert Rehm (brief 4 april), ik durf het wel te zeggen dat er volgens mij nog steeds (veel) te veel kinderen worden gemaakt. Er zijn al te veel mensen op de wereld. Persoonlijk vind ik gezinnen met meer dan drie kinderen niet ‘van deze tijd’. En mensen die er prat op gaan dat ze een groot gezin hebben, die begrijp ik al helemaal niet.

In veel gebieden in de wereld lijkt het nog steeds normaal te zijn om meer dan vier, vijf kinderen te hebben. Dat zien we ook aan gevluchte gezinnen uit bepaalde landen – ik bedoel niet Oekraïne. Aan die cultuur kan wellicht weinig worden veranderd, maar in het Westen, waar velen zo milieubewust zouden zijn, zouden we beter moeten weten, toch? Zo denken wij er tenminste over, als ooit bewust kinderloos 60+-stel. Problemen met zowel voedsel- als energievoorziening zouden dan veel minder aanwezig zijn.

Johanna de Jong, Amsterdam

‘Nederland is alleen een gaaf land voor the happy few’

Stef Blok is aangesteld als coördinator sancties tegen Rusland. Dat is hem wel toevertrouwd, gezien de korte tijd waarin hij de gehele woningmarkt met VVD, D66 en CDA om zeep geholpen heeft. Alles geprivatiseerd, bijna alle woningen naar buitenlandse investeerders en niemand kan meer aan een woning komen, van starter tot oudere. Het is verschrikkelijk! Een gaaf land, zegt Rutte, maar dat is alleen nog voor de happy few een passende uitdrukking. Gaan ze nog onderzoeken waarom niemand meer naar de stembus gaat? Iedere simpele ziel weet waarom.

Olga de Meij, Amsterdam