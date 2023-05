Opinie: ‘Kinderen in Amsterdam moeten meer bewegen, te beginnen op school’

Op de basisschool ligt de focus vanaf groep 3 op de cognitieve ontwikkeling; twee keer in de week gym zet geen zoden aan de dijk. Beeld Getty Images

Bewegen is van essentieel belang voor een goede fysieke, emotionele, persoonlijke, sociale en intellectuele ontwikkeling. Voldoende redenen om te zorgen dat kinderen regelmatig bewegen. Toch bewegen de meeste schoolgaande kinderen veel te weinig. In Amsterdam haalt gemiddeld 60 procent van de kinderen de richtlijn niet, in stadsdeel Amsterdam Nieuw-West is dit zelfs 75 procent. Dit betekent dat in Amsterdam Nieuw-West meer dan 8000 kinderen minder dan een uur per dag bewegen.

De gevolgen van de passieve levensstijl zijn problematisch voor kinderen. Eén op de vijf Amsterdamse kinderen lijdt inmiddels aan overgewicht of obesitas. Dit heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid op de korte en lange termijn, zoals een grotere kans op diabetes en hart- en vaatziekten.

Hangen op schoolplein

Hoe heeft het zover kunnen komen? Op de basisschool ligt de focus vanaf groep 3 op de cognitieve ontwikkeling; twee keer in de week gym zet geen zoden aan de dijk. Schoolpauzes worden niet door alle kinderen gebruikt om te spelen; op ieder schoolplein hangen een aantal kinderen bij de deur totdat ze weer naar binnen mogen. Vier tot vijf kinderen per klas kunnen op zesjarige leeftijd niet goed bewegen.

Wanneer kinderen dan ook niet vanuit huis worden gestimuleerd om buiten te spelen, of niet de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan georganiseerd sporten, zijn hun kansen op een goede (beweeg)ontwikkeling beperkt. Hoe valt het tij te keren? Minder stilzitten en meer bewegen.

Enkele concrete oplossingen:

• Kinderen op school meer laten bewegen tussen de lessen door. Leerlingen zouden minimaal 60 minuten per dag, verspreid over de dag, moeten bewegen. Geef de gymleraar de tijd en ruimte om de schooldag zo in te richten dat ieder kind voldoende beweegt.

• Bewegen op school begint niet pas wanneer de bel gaat, maar al op de weg ernaartoe. Het doel moet zijn dat in Amsterdam alle kinderen die dat kunnen zelf naar school lopen of fietsen, ook wanneer dat betekent dat de verkeerssituatie daarop moet worden aangepast om de verkeersveiligheid van de kinderen te borgen.

• Scholen en sportverenigingen moeten meer samenwerken, zodat kinderen al op jonge leeftijd worden gestimuleerd en geënthousiasmeerd om lid te worden van een sportvereniging.

Dynamische schooldag

Het schoolbestuur Stichting Westelijke Tuinsteden in Amsterdam-Nieuw-West toont zich bewust van het belang van bewegen voor de ontwikkeling van kinderen met de introductie van een dynamische schooldag, waarin zittend leren regelmatig wordt afgewisseld met bewegen.

Op de 7e Montessorischool, een van de scholen onder de Stichting Westelijke Tuinsteden, worden leerlingen gestimuleerd om op meerdere momenten van de dag te bewegen, door onder andere de introductie van korte beweegpauzes van anderhalve minuut tussen de klassikale lessen en doordachte gymlessen waaraan álle kinderen meedoen, niet alleen de jongens en meisjes die goed kunnen sporten.

Betere concentratie

Bewegen maakt dat leerlingen meer ontspannen en gefocust in de klas zitten. Onderzoek laat zien dat meer bewegen niet ten koste gaat van schoolprestaties, maar juist zorgt voor een betere concentratie. Een bredere inzet van de gymdocent ontlast daarnaast de andere leerkrachten.

Om deze transitie in het primair onderwijs, en in de toekomst ook in het voortgezet onderwijs en de buitenschoolse opvang, te realiseren is een duurzame investering nodig in bewegingsonderwijs, verkeersveiligheid en de verbinding tussen scholen en sportverenigingen. Laten we ervoor zorgen dat Amsterdamse kinderen voldoende kunnen bewegen.

Igor Runderkamp is gemeenteraadslid van de PvdA