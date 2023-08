Opinie: ‘Kinderen betalen de rekening van armoede – gemeente en bedrijven, spring bij!’

Het aantal kinderen in Amsterdam dat is aangewezen op steun voor de aanschaf van een laptop, andere leermiddelen, bijles of een fiets om mee naar school te rijden groeit snel. Beleid van de Rijksoverheid om daar iets aan te doen, zal voor hen niet op tijd komen, zegt Dick Jansen. Het wordt tijd dat de gemeente bijspringt, maar ook voor het bedrijfsleven ligt hier een taak.

In een uitstekende analyse legt Laurens Kok in Het Parool van 18 augustus uit hoe het kan dat het aantal gezinnen in armoede zal toenemen. Hij wijst onder andere op het wegvallen van tijdelijke regelingen zoals het energieplafond en de kosten voor levensmiddelen die door de inflatie flink stijgen zonder volledige compensatie door hoger loon. Kok sprak de verwachting uit dat het demissionaire kabinet het niet zover zal laten komen. De vraag is of die verwachting terecht is.

Wat wij als stichting Leergeld Amsterdam zien, is dat het aantal aanvragen voor laptops, bijlessen en fietsen om naar school te kunnen al vijf jaar op rij gestaag groeit, met ongeveer 60 procent per jaar. Eind vorig jaar stond de teller op ruim 4500 gehonoreerde aanvragen, dit jaar hebben we dat aantal nu al gehaald en eindigen we hoogstwaarschijnlijk met 8000 toekenningen, dat wil zeggen: als we aanvullende fondsen kunnen vinden, want op meer dan 3000 extra aanvragen is onze begroting niet berekend.

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht intussen dat het aantal kinderen in armoede in 2024 fors zal groeien. En ook wij zien de armoede toenemen ook al toetsen wij zorgvuldig op inkomen en of er geen ander vangnet is. Op enig moment is de rek eruit.

Armoede is hardnekkig

Wie eenmaal in armoede geraakt, komt daar bijzonder lastig weer uit. Armoede is hardnekkig: arme kinderen lopen groot risico later arme ouders te worden. Niet dat dat in hun genen zit, maar kinderen verinnerlijken de stress die armoede met zich meebrengt.

Wij noemen dat de armoede-cascade. Armoede leidt tot sociale uitsluiting en dat leidt tot een laag zelfbeeld, wat leidt tot achterblijvende resultaten. Daardoor wordt de sociale uitsluiting versterkt. Een vicieuze cirkel.

Kinderen nemen de door geldzorgen veroorzaakte spanningen van de ouders over en vragen daardoor niet om hulp om de problemen in huis niet nog groter te maken. Dat leidt ertoe dat ze blijvend verstoken zijn van adequate ondersteuning.

Negatieve schoolresultaten bevestigen kinderen – en hun ouders – vervolgens in die lage eigendunk. Daardoor ontbreekt de stimulans om school serieus te nemen en wordt dreigende schooluitval niet onderkend. Door te weinig stimulans ontwikkelen de kinderen zich minder dan zou kunnen. Op enig moment sluit als het ware het venster om je vermogens verder te vergroten. Dat valt nooit meer in te halen.

Wat niet is ontwikkeld, kan niet groeien. Bedenk daarbij dat die ‘rijpingsperiode’ van een kind heel kort is: in vijf tot tien jaar moet het ontwikkelingsproces doorlopen worden. Dat is net zo lang als het gaat duren om regelingen te ontwikkelen voor mensen die nu in armoede vervallen. Tegen de tijd dat die er zijn, is het kwaad dus al geschied en onomkeerbaar. Een groot deel van deze groep kinderen zal dus voor de rest van hun leven arm blijven – door onderstimulering, laag zelfbeeld en blijvende ontwikkelingsachterstanden.

Kloof tussen arm en rijk

In Amsterdam wordt de kloof tussen arm en rijk almaar groter. De stad is voor internationale bedrijven een aantrekkelijke vestigingslocatie vanwege zijn hoogopgeleide burgers, het rijke culturele leven en een voor hoge inkomens interessante woningmarkt voor wie een huur van tweeduizend euro per maand geen probleem is. Het levenspeil in de stad is hoog, mede door de hoge huizenprijzen. Dat brengt voor de laagstbetaalden de armoedegrens snel dichterbij.

Daarom is het goed dat het CPB alarm slaat en het demissionaire kabinet er alles aan wil doen het tij te keren, maar voordat een structureel stevig inkomensbeleid is ontworpen en wordt uitgevoerd, zijn we jaren verder en is het aantal gezinnen dat structureel in armoede verkeert nog verder gegroeid, met alle gevolgen van dien voor de volgende generatie. Weer meer kinderen die niet kunnen meedoen, geen laptop hebben thuis, die de lessen niet kunnen bijbenen omdat bijles voor hen niet is weggelegd en geen verjaardag kunnen vieren.

Daarom mag Amsterdam niet wachten op de plannen van dit kabinet, maar moet het college nu extra geld voor eigen beleid vrijmaken om de klap op te vangen. Amsterdam heeft al een heel behoorlijk vangnet en onlangs heeft het college van b. en w. de grens waarop kinderen aanspraak kunnen maken op de regelingen nog verhoogd naar 150 procent van het sociale minimum.

Groeiend aantal aanvragen

Dat is heel goed, maar wij kunnen dat als Leergeld Amsterdam door het groeiende aantal aanvragen niet volgen, ook al zouden we dat graag willen. Wij blijven intussen, met gezonde tegenzin, pleisters plakken, want het is geen blijvende oplossing. Niets doen is echter ook geen optie.

Als we de dreigende overschrijding van ruim 450.000 euro vanwege 3000 extra aanvragen (150 euro per kind) dit jaar kunnen tackelen, kunnen we onze rol blijven vervullen. De kortste route is een aanvulling van onze subsidie, maar we begrijpen dat de gemeente ook moet schrapen.

Een tweede optie die wij daarom verkennen is meer donaties vanuit de samenleving. Van particulieren, maar vooral vanuit het bedrijfsleven. Want hoewel enkele bedrijven ons elk jaar steunen, zijn de bijdragen vanuit die hoek nog karig. Begrijpelijk als winst maken vooropstaat, maar een gezond vestigingsklimaat van bedrijven is ook gebaat bij verkleining van de kloof tussen arm en rijk in de stad. Elke bedrijfsdirecteur die met ons wil samenwerken is welkom.

Dick Jansen is voorzitter van de Stichting Leergeld Amsterdam.