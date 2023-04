Opinie: ‘Kijk met meer nuance en relativering naar stijgende zorgkosten’

Dirk Bertens: 'De discussie beperkt zich nu vaak tot de (zorg)kosten, waarbij we de baten (onze gezondheid en de goede zorg) voor lief lijken te nemen.' Beeld Getty Images/iStockphoto

Afgelopen week zat ik samen met mijn vader (70 jaar) in zijn auto. We waren onderweg naar een autohandelaar. Mijn trouwe Peugeot 307 uit 2004 had het begeven en met een dochtertje op komst was het sowieso tijd voor een wat serieuzere auto. Ik geniet altijd van de autoritten met mijn vader. Goede gesprekken en een gevoel van verbinding komen ongedwongen tot stand. We spraken over mijn (mooie) werk als klinisch neuropsycholoog in een revalidatiecentrum.

In mijn dagelijks werk help ik mensen die hersenletsel hebben opgelopen – bijvoorbeeld na een beroerte of een ongeval – om te gaan met deze ingrijpende gebeurtenis. Dat doe ik niet alleen, maar met een team van revalidatieartsen, ergotherapeuten, cognitief trainers en fysiotherapeuten. Het is ontzettend dankbaar werk om te zien hoe een revalidatiebehandeling patiënten helpt om te gaan met de blijvende gevolgen van hersenschade. Dit zorgt ervoor dat veel patiënten hun draai in de maatschappij opnieuw – vaak in aangepaste vorm – vinden. Het maakt me trots dat we deze zorg kunnen bieden.

Bezuiniging

Zoals bij veel andere revalidatiecentra en ziekenhuizen staat deze zorg echter onder druk. Sterker nog: er is binnen ons centrum sprake van een ‘ombuigingsopdracht’, ofwel een bezuinigingsronde. Niet omdat er te weinig werk is, maar omdat de geboden zorg te veel kost en deze situatie niet langer houdbaar is.

Terug naar de autorit met mijn vader. De gemiddelde prijs voor een Occasion is inmiddels meer dan 25.000 euro, een hoog bedrag. “Dan moet je gaan leasen,” zei mijn vader. Maar een auto leasen kost al gauw tussen de 250 en 500 euro per maand. Na een online speurtocht is de keuze dus toch gevallen op een bezoek aan een autohandelaar in Veldhoven.

Terwijl ik mijn vader vertelde over de ombuigingsopdracht zei hij: “De zorg wordt onbetaalbaar.” Dit had ik afgelopen weken vaker gehoord en gelezen, zowel in mijn eigen omgeving als in de media, met betrekking tot de moeizame CAO-onderhandelingen van ziekenhuizen. Als het gaat om kosten in de zorg en de stijging van zorgpremies (met een stijging tussen 3,75 euro en 9,30 euro per maand in het afgelopen jaar) dan worden termen als ‘onbetaalbaar’ en ‘schrikbarend’ niet geschuwd.

Tegenover ‘de zorg wordt onbetaalbaar’ staat een andere, niet te onderschatten, uitspraak: gezondheid is het belangrijkste dat er is. In mijn werk zie ik veel patiënten die op zeer onfortuinlijke wijze hebben ervaren dat in goede gezondheid verkeren een zeer groot goed is. We leven gelukkig in een land waar er hoogwaardige hulp voorhanden is wanneer iemands gezondheid in gevaar is. We hebben daarbij voor een systeem gekozen waarbij deze zorg in principe voor iedereen beschikbaar is – en niet enkel voor bijvoorbeeld mensen met een privéverzekering.

Onbetaalbaar

We leven ook in een land waar het voor een aanzienlijk deel van de bevolking haalbaar is 250-500 euro te betalen voor een leaseauto (of 25.000 euro voor een occasion), maar wanneer het gaat om onze gezondheid en de zorgverzekeringspremie, die daar nog zeer ver onder ligt, dan is dat al gauw ‘onbetaalbaar’. Ja, de zorg is duur en wordt duurder. In mijn werk zie ik een afspiegeling van de maatschappij: hersenletsel maakt geen onderscheid tussen arm en rijk.

Daarbij zie ik ook dat het opbrengen van de huidige zorgpremie voor sommigen een behoorlijke uitdaging is. Dit is dan ook geen pleidooi gericht op het verhogen van de zorgpremie, waardoor mensen zich geen auto meer kunnen veroorloven. Het is wél een pleidooi om met meer nuance, perspectief en relativering naar stijgende kosten te kijken.

De discussie beperkt zich nu vaak tot de (zorg)kosten, waarbij we de baten (onze gezondheid en de goede zorg) voor lief lijken te nemen. Goede zorg, en daarmee zorgkosten, hebben een prioriteit en zijn geen bijzaak. Dit vraagt misschien om een maatschappelijke herijking van het begrip ‘onbetaalbaar’ als het gaat om de zorg, ook een soort van ombuigingsopdracht.

Ik ben bij de autohandelaar in Veldhoven geslaagd en heb een mooie Occasion weten te bemachtigen. Mijn vader en ik rijden in onze eigen auto’s en onze eigen gedachten terug, beiden in goede gezondheid en met vertrouwen in al mijn collega’s in de zorg. Een onbetaalbaar gevoel.