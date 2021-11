Opinie: ‘Kernenergie is wél de oplossing voor het klimaat’

De Belgische kerncentrale Doel, aan de Schelde. Beeld ANP

Klimaatverandering is anno 2021 onze grootste vijand. In een zéér hoog tempo verstoken wij de fossiele brandstoffen die in miljoenen jaren zijn gevormd. Fossiele brandstoffen raken uitgeput en we stoten een schrikbarende hoeveelheid aan kooldioxide uit, met een levensbedreigende klimaatverandering als gevolg. Een alsmaar groter wordend probleem dat de huidige generatie bezighoudt. Is er wel een oplossing?

Fossiele brandstoffen raken op, en dat is nog maar het begin van het probleem. De CO 2 -uitstoot die ontstaat tijdens de winning en het gebruik van fossiele brandstoffen, is de grootste oorzaak van het broeikaseffect. Volgens het Compendium voor de Leefomgeving van de Rijksoverheid is de jaargemiddelde temperatuur wereldwijd sinds 1907 met 1,0 graad toegenomen. Met één duidelijke dader: de mens. Willen we deze temperatuurstijging onder de 2 graden houden, dan zijn wij genoodzaakt die CO 2 -uitstoot binnen 25 jaar te stoppen. Een onmogelijk lijkende opgave, nu de mondiale trend van CO 2 -uitstoot eerder naar de 4 graden opwarming lijdt. We zitten op het verkeerde spoor. Hoe veranderen we de koers?

Een andere koers vereist bewustwording en gedragsverandering in alle lagen van de samenleving, maar vooral ook leiderschap bij de politiek. Wat betreft gedragsverandering zijn er veel maatregelen die burgers zelf kunnen nemen. Alleen al de manier waarop wij onszelf vervoeren en voeden draagt bij aan meer dan de helft van de CO 2 -uitstoot. Een milieuvriendelijke en gezondere leefstijl is wenselijk, maar die verandert niets aan de hoeveelheid kooldioxide die vrijkomt bij de winning van brandstoffen. Een verminderd verbruik van fossiele brandstoffen is dus lang niet genoeg om het gehele klimaatprobleem onder controle te krijgen.

Het probleem klimaatverandering moet worden aangepakt bij de kern. Enkel door een volledige energietransitie kunnen wij het broeikaseffect aanvechten. Een passend ‘groen’ alternatief voor fossiele brandstoffen is kernenergie. De meningen over kernenergie zijn verdeeld: velen zien enkel een groot gevaar in kerncentrales, anderen vinden kernenergie daarentegen noodzakelijk.

Toch is deze CO 2 -arme energieproductie wél nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Kernenergie kan een eindeloze bron van schone energie zijn. Bij het atoomsplijtproces, waaruit kernenergie ontstaat, komt netto tien tot honderd keer minder CO 2 vrij dan bij energieopwekking uit fossiele brandstoffen. Dat is ongeveer evenveel als bij elektriciteitsproductie uit wind, water en zon. Naast het CO 2 -arme karakter kent kernenergie nog veel meer voordelen. Zo komt er bij elke splijting van twee kleine atomen gigantisch veel energie vrij. Eén kerncentrale produceert dus heel veel elektriciteit. Daarnaast is de benodigde grondstof (uranium) relatief goedkoop en wereldwijd ruim beschikbaar.

Tegenstanders van kernenergie blijven echter vasthouden aan de vele nadelen. Zo ontstaat tijdens de productie van kernenergie radioactief materiaal dat duizenden jaren gevaarlijk blijft. Ook is de delving en verwerking van het uranium een gevaarlijk proces, dat enige milieuschade en gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Maar het grootste struikelpunt: bij een ernstige storing of natuurramp kan er radioactiviteit vrij komen. Welke gevolgen dat kan hebben, werd duidelijk bij kernrampen in Tsjernobyl en Fukushima. Onderzoekers werken echteraan compleet veilige kernenergie in een nieuwe generatie kernreactoren. De zogenaamde ‘gesmoltenzoutreactor’ heeft het chemische element thorium als brandstof en is zo ontworpen dat er geen kernramp kan voorkomen. Ook wordt tijdens het splijtingsproces van thorium minder afval geproduceerd, dat ook nog eens minder lang gevaarlijk blijft.

Kernenergie kan bijdragen aan de klimaatdoelen. Toch zijn er op dit moment geen plannen voor de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland. Hoewel de bevolking zit te wachten op nieuwe kerncentrales en de meerderheid in de Tweede Kamer voor stemt, zorgen de mogelijke gevaren voor veel weerstand. Pas wanneer de regering aangeeft dat het kan en moet, zal deze weerstand verminderen. Kernenergie kan een belangrijke rol spelen in de toekomst, maar daarvoor is het wel belangrijk dat kernenergie bespreekbaar is en blijft in de Tweede Kamer.

Ivo Klarenbeek, Magnus Beers, Marlena Rodriguez Ramos, Julia Pannekoek, studenten Commerciële Economie aan de Hogeschool van Amsterdam.