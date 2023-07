Opinie: ‘Kennelijk maakt ’t voor beschuldiging van antisemitisme uit wie kritiek levert op Israël’

Beeld Vincent Spiering

‘Deze kritiek op Israël is kennelijk geen antisemitisme’

Al sedert mensenheugenis kenmerkt Het Parool zich door een uitgekiende mix van internationaal nieuws en Amsterdamse wetenswaardigheden. Derhalve is het geen wonder dat Het Parool de zeer ruim gedragen protesten in Israel tegen een nieuwe wet groot op de voorpagina brengt (24 juli). Deze wet legt de rechterlijke macht aan banden, iets waar velen in Israël tegen te hoop lopen. Nu deze kritiek op Israël in de eerste plaats uit de eigen burgerij komt wordt (uiteraard) niet van “antisemitisme” gesproken. Wanneer uit het buitenland kritiek op Israël wordt geuit klinkt al snel de beschuldiging van “antisemitisme”. Kennelijk is het hierbij van belang wie deze kritiek verwoordt. Dit is voor vrede en gerechtigheid een slechte ontwikkeling.

Maarten Rácz, Enschede

‘Overbevolking is het echte probleem’

Ik verbaas me er elke dag over. Al die klimaatactivisten die eisen dat Nederland nu heel ingrijpende en kostbare maatregelen neemt, omdat anders de wereld bijna vergaat. Zelfs als de maatregelen die ze ­eisen vandaag nog in Nederland worden uitgevoerd, dan verandert er nauwelijks iets als de rest van de wereld niets doet. En waarom hoor ik niemand over geboortebeperking? De aardeis overbevolkt – we moeten terug naar maximaal 4 miljard mensen. Dus: halveren!

Martin Hendrix, Amsterdam

‘Zet verkeersovertreders 48 uur in een put zonder social media’

Het spel Monopoly bestaat sinds 1935, het spel Ganzenbord al sinds 1597 en aso’s bestaan al sinds de mens andere bestaansvormen ging aan­nemen dan jager-­verzamelaar. ­Hoogleraar recht en economie Dari-­Mattiacci pleitte woensdag in deze krant dat de geldstraffen voor aso’s in het verkeer anders moeten worden berekend (Het Parool, 25 juli). Daar is hij hoogleraar voor.

Ik pleit voor een andere aanpak van deze verkeersovertreders. Iemand die het breed heeft, lacht om boetes van duizenden euro’s, en iemand die het niet breed heeft, huilt niet altijd om boetes van honderden euro’s. Met het plan van de hoogleraar zal het aantal overtredingen niet structureel afnemen, is mijn mening.

Veel verkeersdeelnemers zien zich in het verkeer niet als personen die van A naar B gaan, maar als deelnemers aan een spel. Behandel ze dan ook als deelnemers aan een spel, net als bij Ganzenbord en Monopoly. Zet ze na een overtreding in een soort ‘gevangenis’ of ‘put’, oftewel: laat ze 48 uur (bijvoorbeeld) ergens verblijven én hen dan tevens de toegang tot sociale media ontzeggen. Deze straf is voor iedereen gelijk.

De geldstrafplannen van de hoog­leraar kunnen evengoed ingevoerd worden om mijn plan te bekostigen. Ik denk dat op deze manier het aantal overtredingen pas echt zal dalen.

Peter Dekker, Maastricht

‘Als je minderjarigen wilt helpen, ga je bij de Kindertelefoon werken’

Thijs Römer had niet het gevoel dat hij iets strafbaars deed toen hij in een appgroep met minderjarige meisjes sprak over seksuele handelingen. Zelf had hij het idee kinderen te ‘helpen’. Als je kinderen wilt helpen, dan word je vrijwilliger bij de Kindertelefoon of zet je je BN’erschap in op een andere manier, bijvoorbeeld als voorleesvrijwilliger.

Je gaat in ieder geval niet met minderjarigen chatten over seks en masturbatie.

Ik vraag mij dan direct af hoe hij het zelf, als ouder van een dochter, zou vinden als een andere man hetzelfde deed bij zijn dochter. Naar alle waarschijnlijkheid zou hij een hogere straf eisen dan 240 uur dienstverlening en 90 dagen voorwaardelijke gevangenisstraf. Maar gelukkig beslist de rechter in augustus over de strafmaat.

Ilona Dekker, Nieuwegein