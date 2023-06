Opinie: ‘Kattenburg is een woonwijk, niet het afvoerputje voor verkeer van de knip in de Weesperstraat’

Beeld Berlinda van Dam/anp

Donderdag organiseren we een grote protestactie tegen de bizarre verkeersexplosie op Kattenburg. Die is het gevolg van de knip rondom de Weesperstraat.

Geen misverstand: we begrijpen heel goed dat omwonenden van de Weesperstraat dolblij zijn met hun knip. We snappen zelfs dat mensen die daar de hele dag werken, het heerlijk vinden tijdens hun lunch even te picknicken op een voor de gelegenheid uitgerolde kunstgrasstrook. We gunnen iedereen een groene, rustige, gezonde, veilige en dus autoluwe buurt.

Juist daarom hebben we ons als wijk altijd ingezet voor het verminderen in plaats van verplaatsen van verkeersoverlast. Deze knip doet precies het tegenovergestelde.

Klachten van bewoners worden genegeerd

Sinds de eerste dag van de knip staat het verkeer zeven dagen per week vast in de Kattenburgerstraat, door de week van zeven uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds. Vanaf zes uur worden bewoners wakker door het verkeerslawaai. Zelfs met deze hitte konden ze hun slaapkamerramen niet openen door alle giftige uitlaatgassen.

Astma- en COPD-patiënten hebben hun medicatie al moeten verhogen. In deze kwetsbare volksbuurt wonen veel mensen die slecht ter been zijn. Zij zijn soms volledig afhankelijk van bussen, die tot een uur vertraging hebben. Bewoners die afhankelijk zijn van thuiszorg of een verloskundige moeten maar hopen dat die hen op tijd kan bereiken.

Klachten van bewoners worden genegeerd, zelfs als het gaat om de levensgevaarlijke situatie door sluipverkeer op het fietspad. De gemeente zegt dat we de politie moeten bellen. De politie stelt dat er geen capaciteit is voor handhaving en dat deze onveilige situatie door de gemeente is gecreëerd en dat het dus aan de gemeente is om in te grijpen.

Picknicktafels

Dat veel politici het ene na het andere plaatje twitteren van picknicktafels in de Weesperstraat maar de nachtmerrie op Kattenburg volledig verzwijgen, doet extra pijn.

De wethouder stelt dat zij niet verbaasd is door de verkeersoverlast: “Dat hadden we ook verwacht.” Dat verwondert ons dan weer. De enige brief die Kattenburgers ontvingen over de knip kwam op 11 mei. Daarin rept de gemeente met geen woord over de te verwachten verkeersexplosie. Wél staan er mooie praatjes in over schonere lucht.

Dat is niet voor het eerst. Begin 2020 ontvingen Kattenburgers een brief over een grootschalige vernieuwing van de straat. Al in de eerste alinea werd ons een ‘aantrekkelijke, veilige straat’ beloofd. Strategisch weggestopt op pagina 2: we kiezen er wel voor om 30 procent meer verkeer door de straat te sturen.

Woede in de wijk

Bewoners voelden zich onlangs bovendien geschoffeerd tijdens het bezoek van de projectleider van de knip aan het eilandenoverleg van de buurt. Op kaarten ontbrak de Kattenburgerstraat en vragen over de straat werden niet of uiterst denigrerend beantwoord. Mails van bewoners aan het projectteam worden structureel genegeerd. De opstelling van de gemeente draagt zo bij aan de woede in de wijk en het gevoel niet gehoord te worden.

Ook bij andere grote projecten voelt de buurt zich misleid en steevast is Kattenburg de pineut. Inmiddels ligt er zelfs een plan om alle touringcars naar het centrum voortaan door onze woonwijk te sturen.

De verkeersexplosie door deze knip was te voorzien. De gemeente creëert bewust een fuik waarbij de 30 kilometerzone van een woonwijk de enige verbinding vormt tussen de belangrijkste tunnels en verkeersaders van de stad. Even geduld nog, stelt de wethouder: waarschijnlijk ‘verdampt’ een deel van het verkeer. Maar zelfs op een rustige zondag staat het hier nu helemaal vast. Dat de files op werkdagen oplossen, lijkt een wereldvreemde aanname.

Blijft de knip in de Weesperstraat?

Het lijkt bovendien alsof er bij voorbaat wordt voorgesorteerd op een permanente knip. Enkel de laatste twee weken van de knip wordt het verkeer gemeten. Dat is wanneer twee derde van Nederland al vakantie heeft! Goh, misschien valt het verkeer dan wel mee.

Als inwoners van Amsterdam moeten we niet toestaan dat de gemeente ons tegen elkaar uitspeelt. Een maatregel die voordelen biedt voor de een maar ondraaglijke overlast creëert voor de ander, is geen oplossing.

Als Kattenburgers zijn we vóór een autoluwe stad. Maar dan wel eentje die voor iedereen autoluw is. Het verlagen van de maximumsnelheid tot 30 kilometer per uur is een goede eerste stap. Wat ons betreft is de volgende stap om alleen bestemmingsverkeer toe te staan, precies zoals dat in veel Europese steden al het geval is.

Maar de huidige knip is onacceptabel. Want Kattenburg is een woonwijk, niet het afvoerputje voor alle overlast van elders uit de stad.