Opinie: ‘Kan het puissant rijke Ajax kleine clubs niet te hulp schieten?’

Beeld Vincent Spiering

‘De zwarte doos naast het Stedelijk is iets om je blijvend voor te schamen’

Vorige week werd de viering van ‘de Badkuip’ aangekondigd (Het Parool, 1 september), de vleugel van het Stedelijk Museum die tien jaar geleden feestelijk werd geopend. Helaas wordt hierbij verzuimd om ook ‘de zwarte doos’ te memoreren, het nevenstaande gebouw dat op datzelfde moment door Benthem Crouwel Architekten aan het Museumplein werd toegevoegd maar op alle foto’s van het Stedelijk zorgvuldig buiten beeld wordt gehouden. Om begrijpelijke redenen, want dit is zonder twijfel het lelijkste en hinderlijkste bouwwerk van de stad. Nog steeds geen feestje waard, maar iets om je blijvend voor te schamen.

Niek Koppen, Amsterdam

‘Kan het puissant rijke Ajax kleine clubs niet te hulp schieten?’

Amsterdamse sportclubs luiden de noodklok (Het Parool, 2 september), ze komen in grote problemen door de stijgende energieprijzen. Het ligt dan voor de hand naar financiële steun van het Rijk te kijken. Ik heb een andere suggestie: kan het puissant rijke Ajax, dat 100 miljoen verdient aan een transfer, eens royaal in de buidel tasten voor al die prachtige kleine clubs?

Jan de Roos, Haarlem

‘Kennelijk is de nood aan de man’

Bram Wiertz (Het Parool, 24 augustus) schrijft dat hij niet weet wat de boeren bedoelen met de vlag ondersteboven en oud-stuurman Kees Ruig (Het Parool, 2 september) noemt het een flater. Hij heeft er nog nooit van gehoord.

In de zeevaart is echter al honderden jaren gebruikelijk om de nationale vlag ondersteboven te hijsen als noodsignaal als er niets anders voorhanden is. Er zijn talloze beschrijvingen van, googel er maar naar.

Sommige landen, zoals de Verenigde Staten, hebben deze regel zelfs opgenomen in de zeevaartregels. Bij de boeren die deze manier van vlaggen gebruiken, is kennelijk de nood aan de man.

Kees Ruig meent dat er ook oude scheepsportretten zouden moeten zijn als de omgekeerde vlag werkelijk gebruikt werd op zee. Nou, die portretten zijn er inderdaad. Bijvoorbeeld een prent van Richard Corbould met de HMS Romney die in 1804 bij Texel aan de grond liep. Het schip voer de blue ensign ondersteboven.

Michel Capel, Krommenie

‘Niet iedereen wordt geraakt in hun bestaanszekerheid’

In Het Parool (3 september) staat dat de inflatie de bestaanszekerheid van iedereen raakt. Maar het begrip bestaanszekerheid staat voor een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van de mens en zijn eventuele gezin, waaronder voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging.

Wanneer je drie keer modaal verdient is die bestaanszekerheid gemakkelijker te bereiken dan wanneer je ieder dubbeltje moet omdraaien. Het klopt dat iedere inkomensgroep last heeft van inflatie, maar voor de een betekent dat geen ontbijt meer buiten de deur en voor de ander ’s avonds brood in plaats van een warme maaltijd. Onze kamerleden verdienen 120.000 euro en ministers zelfs 170.000. Zij zullen dus niet zo snel geraakt worden in hun bestaanszekerheid.

Ilona Dekker, Nieuwegein