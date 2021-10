Opinie: ‘Kan het geld van Sywert niet naar de aardgasslachtoffers in Groningen?’

Dit zijn de ingezonden brieven van vandaag. Ook een bijdrage leveren? Lees hier hoe dat kan.

Beeld Getty Images/EyeEm

Mondkapjesmiljoenen

Een prima actie van Youp van ’t Hek en advocaat Plasman om de druk op Sywert van Lienden en vrienden wat op te voeren om de mondkapjesmiljoenen terug te storten. Je kunt je echter wel afvragen of het geld rechtstreeks terug moet naar de staatskas. De rol van de overheid in deze deal is natuurlijk ook niet zonder smet! Het lijkt mij een beter idee om het geld ten goede te laten komen aan de aardgasslachtoffers uit Groningen en de slachtoffers van het toeslagenschandaal; hier vallen heel veel mensen tussen wal en schip door een blunderende overheid.

Wim Tholen, Almere

Hek om de Wallen

In Het Parool van zaterdag 16 oktober stond het bericht dat het stadsdeel Centrum overweegt een hek te plaatsen rond de Wallen om de grote toevloed van toeristen tegen te gaan. De veiligheid komt in gedrang en ook de leefbaarheid in het Wallengebied wordt door de grote drukte aangetast. Tja... Vervang het woord toeristen door vreemdelingen en dan komen deze maatregelen in een ander daglicht te staan. Het is appels met peren vergelijken, maar de intentie is hetzelfde.

J.W. Nieuwpoort, Alkmaar

Hek om de Wallen II

Ik begrijp heel goed dat ik mijzelf als man – blank, 50-plus, hetero, Volendams, werkgever en ondernemer in ‘made in China’-souvenirs – een ­beetje gedeisd moet houden en erg genuanceerd en zorgvuldig mijn woordkeuze moet afwegen. Als ik dan lees dat er moordenaars, drugsdealers én toeristen in één adem worden genoemd en er serieus gesproken wordt over een hek om toeristen te weren, dan houd ik het voor gezien. Welkom in Nederland, waar iedereen gelijk is zolang je jezelf maar aan de achterlijk politiek correcte alsmede wereldvreemde, maar bovenal ver­heven en eenzijdige maatstaven van de wokegemeenschap houdt.

Dick de Boer, Volendam

Twee maten

Vorige week vertelde een maat van me, vol trots, dat ze bij de Grachtenrace een gemiddelde ­snelheid van 8,6 kilometer per uur hadden geroeid. Gisteren sprak ik een andere maat, die van het CJIB net een straf­beschikking had ont­vangen van 286 euro voor die ene ­kilometer per uur die hij harder had gevaren dan de maximale vaarsnelheid van 6 kilometer per uur.

Paul van Meelis, Amsterdam

Accountants

Burgemeester Halsema vraagt ­terecht aandacht voor de strijd ­tegen drugscriminaliteit. Het is ­jammer dat ze in haar brief aan de Gemeenteraad schrijft dat onder ­anderen accountants ondersteunende diensten in deze handel verlenen. Het zijn juist accountants die veel ­ongebruikelijke transacties en witwaspraktijken aan de kaak stellen, conform hun beroepsregels en hun beroepseed.

Mevrouw Halsema zou daarom de accountants beter kunnen vragen om haar te helpen in de strijd, dan ze weg te zetten als onderdeel van het probleem.

Lukas Burgering, Amsterdam