Opinie: ‘Kan het festival Loveland volgend jaar niet in een zaaltje?’

‘Waarom worden elektrische fietsen niet als bromfietsen beschouwd?’

Naar aanleiding van het artikel over fatbikes in Het Parool van 12 augustus vraag ik me af waarom fatbikes en elektrische fietsen niet gewoon als bromfietsen of snorfietsen worden beschouwd. Dan moet de bestuurder tenminste 16 jaar zijn en een geel of blauw kentekenplaatje hebben.

Dat zou een hoop kou uit de lucht halen: geen te hard rijdende jongeren meer en handhaving wordt een stuk eenvoudiger. En ook een helm is dan verplicht, en daarmee vervalt voor sommige gebruikers de reden om juist voor dit vervoermiddel te kiezen.

Het eigenaardige is dat volgens Rijksoverheid.nl een bromfiets een tweewieler is met een motor die maximaal 45 kilometer per uur haalt. Voor een snorfiets is dat 25 kilometer per uur. Er staat niet: benzinemotor, maar motor. En een elektromotor is ook een motor.

Zie ik iets over het hoofd?

Duco Stadig, Amsterdam

‘Kan Loveland volgend jaar niet in een zaaltje?’

Je moet toch wel tamelijk knetter zijn om in een druk bewoond gebied in Amsterdam-Nieuw-West een house- en technofestival te vergunnen.

Prima plan, moet de gemeente hebben gedacht. Omwonenden van de Sloterplas hoefden in ieder geval geen kaartje te kopen voor twee dagen Loveland, want die konden compleet meegenieten. Het begrip ‘omwonenden’ is hier ruim op te vatten. Ik woon er hemelsbreed zo’n twee kilometer vandaan in Bos en Lommer en moest mijn ramen en deuren potdicht houden en dan nog hoorde ik het dreunen van de bassen.

Een alleraardigste controleur van de gemeente meldde me dat het allemaal binnen de normen viel. Hij snapte de overlast maar kon niets doen. Overal in de stad worden festivals met dit soort muziek verbannen, maar zowel Oud- als Nieuw-West mogen het uitzoeken.

Op X (voormalig Twitter) regende het klachten, er stonden veel meldingen op de meldpagina van de gemeente, maar nee: de normen werden niet overschreden. De geluidsnormen misschien niet, maar wel die van behoorlijkheid en fatsoen. Volgend jaar naar een zaaltje?

Alex Wanders, Bos en Lommer

‘Wat een hartverscheurend artikel over de gevonden baby’

Wat een hartverscheurend artikel over de baby die in een vuilcontainer werd gevonden. Een kind dat alle liefde en kansen verdient na zo’n verschrikkelijke start.

In schril contrast staat er geschreven wat allemaal na haar vondst misging in haar jonge leventje. Bureaucratisch genomen beslissingen over haar welzijn die dramatisch uit hebben gepakt.

Om te huilen, en om onmiddellijk zo goed mogelijk met een oplossing te komen. Geef haar stabiliteit en véél liefde, veiligheid en aandacht!

Geertje Waanders, Hilversum

‘Er wordt wel geprotesteerd tegen de Israëlische regering’

In tegenstelling tot wat lezer Holtrop in zijn ingezonden brief van vrijdag 11 augustus schrijft, wordt – uit solidariteit met de protesten in Israël – ieder weekend in ruim dertig steden ‘all over the world’ én ook regelmatig in Amsterdam gedemonstreerd tegen de nieuwe wetgeving.

Israëlische expats, Joodse organisaties en andere vrienden van een democratisch Israël protesteren hier midden in Amsterdam tegen ‘de politieke staatsgreep van de huidige Israëlische regering’.

Daarmee hopen zij een bijdrage te leveren aan de strijd voor de democratie in Israël, die niet alleen bestemd is voor de toekomst van niet-orthodox levende Joden maar ook voor de rechten van vrouwen, de lhbtiq+-beweging en zeker ook om de justitiële rechten van Palestijnen bij het nu nog onafhankelijk opererende Hooggerechtshof te waarborgen.

Samuel de Leeuw, Hoofddorp