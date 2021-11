Opinie: ‘Kan Grapperhaus mij de diepere bedoeling van het verlagen van de boete voor motorlawaai uitleggen?’

Beeld Getty Images/EyeEm

Huurongelijkheid

Op de voorpagina van Het Parool las ik dinsdag dat de nieuwbouw van sociale huur niet opschiet. Vervolgens lees ik op pagina 13 dat er een huis te huur staat voor een bedrag van 16 duizend euro per maand. De ongelijkheid op de woningmarkt kan niet beter worden geïllustreerd dan met deze tegenstelling. Zou het een idee zijn om de verhuurder te vragen om van klein gedeelte van de 192 duizend euro die hij jaarlijks vangt te investeren in sociale huur?

Erik van Kempen, Amsterdam

Motorlawaai

Net als veel andere Amsterdammers stoor ik me enorm aan het helse kabaal dat veel motorrijders met groot plezier produceren; hoe harder hoe beter. En bij voorkeur in de zomer, als de ramen open staan. Het verbaasde me dan ook in Het Parool van vrijdag te lezen dat het ministerie van Justitie en Veiligheid per 1 januari de boete verlaagt ‘voor het onnodig geluid veroorzaken met een motorvoertuig’; geen 400 maar 250 euro. Beste minister Ferd Grapperhaus, wilt u mij de diepere bedoeling van deze verlaging even uitleggen? Dank u!

Anne van den Bergh, Amsterdam

Salaris ambtenaren

Op het stuk van Theodor Holman van 5 november over de bonus en salarisverhoging van de gemeenteambtenaren wil ik graag reageren. Allereerst was het weer eens een meesterlijk stuk. Hieruit blijkt wederom het totale gebrek aan visie en beleid bij de politiek en de beleidsmakers. Gezien het personeelstekort, woningtekort en klimaatprobleem is het nu het moment om eens durf en visie te tonen. voor politici en beleidsmakers zou het boek van Sander Heijne, Fantoomgroei, verplichte kost moeten zijn.

Waarom moet Schiphol dé overstapluchthaven van Europa zijn? Veel banen zijn flexbanen en moeilijk te vervullen. Dit geldt ook voor de grote logistieke distributiecentra die in Brabant worden gebouwd. Door gebrek aan personeel in Nederland worden er Oost-Europeanen aangetrokken en dat brengt weer huisvestingsproblemen met zich. Het zou dus logisch zijn de groei hiervan te beperken of te stoppen of te zorgen voor goede om- en bijscholing voor mensen die nu langs de kant staan of van wie de banen niet meer bestaan in de toekomst. Daarnaast komt door het beperken van het luchtverkeer en het vrachtverkeer (door de distributiecentra niet meer in Nederland te bouwen) de klimaatdoelstelling ook wat dichterbij en krijg je ruimte voor woningbouw. Dus, nieuw kabinet: toon eens visie.

Inge Bultman, Ouderkerk aan de Amstel

Hulde DeLaMar

Afgelopen zaterdag ging ik met mijn tante uit Monnickendam naar de matineevoorstelling in DeLaMar van Diana & zonen. Mijn tante is afhankelijk van het gehandicaptenvervoer en dat was ernstig vertraagd, waardoor we ruim drie kwartier van de voorstelling misten. In de pauze werden we door een medewerker van DeLaMar verrast met de uitnodiging een nieuwe voorstelling te kunnen bezoeken, omdat men het zo vervelend voor ons vond dat we een deel van de voorstelling hadden gemist. Dit terwijl DeLaMar uiteraard geen rol speelde in onze late aankomst.

Na afloop werd ons tijdens het wachten op het vervoer terug naar Monnickendam een drankje en hapje aangeboden. Chapeau voor DeLaMar! Hier weet men wat hospitality is! Het maakt een bezoek aan dit theater echt tot een feestje!

Hedy Fidder, Amsterdam