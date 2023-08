Opinie: ‘Kan er ook een flitspaal voor vliegtuigen komen?’

Beeld Vincent Spiering

‘Bestaat er ook zoiets als cocaïneschaamte?’

In de krant van vrijdag las ik over de Ecuadoraanse presidentskandidaat Fernando Villavicencio, die doodgeschoten is omdat hij de strijd wilde aangaan met de drugskartels. Ik vroeg me af: bestaat er zoiets als cocaïneschaamte, zoals we tegenwoordig ook spreken van vliegschaamte? Een goed milieu begint bij jezelf en ik denk dat we steeds meer beseffen wat onze voetafdruk is in deze wereld, die we maar blijven verpesten. Maar in hoeverre voelen cocaïnegebruikers zich medeverantwoordelijk voor de problemen die spelen rondom cocaïneproductie in Zuid-Amerika?

Madelon Smit, Amsterdam

‘Ook graag een flitspaal voor vliegtuigen!’

Amsterdam bindt de strijd aan tegen lawaai van auto’s en motoren. Heel mooi. Kan dat dan ook worden toegepast op vliegtuigen? Bewoners die hinder ondervinden van de Buitenveldertbaan, willen in de zomer ook wel eens hun ramen open kunnen zetten. Maar met soms zo’n 25 vliegtuigen per uur van zeven uur ’s morgens tot elf uur ’s avonds, is dat vanwege de gierende vliegtuigherrie onmogelijk.

En dan heb ik het nog niet eens over de uitstoot. Daar graag ook een flitspaal voor.

Esther Jager, Amsterdam

‘Het is mij totaal onduidelijk waarom Parkzuid nog een 5 krijgt’

Het is mij totaal onduidelijk waarom Parkzuid nog een 5 krijgt. Het best was de pizza, die naar behanglijm smaakt, volgens recensent Mara Grimm. Als ik het proefwerk lees denk ik toch meer aan het cijfer 0. Kan de beheerder van het Vondelpark niet voor het terras een bord neerzetten met daarop ‘Betreden op eigen risico’? De consument moet beschermd worden voor zulke plekken die restaurantje spelen.

Albert Dijkstra, Amsterdam

‘Waarom geen ouderwetse vuilnisboten?’

Wanneer in Amsterdam, ‘het Venetië van het noorden’, niet eens meer kan worden bedacht dat je ook weer ouderwetse vuilnisboten kan gebruiken om je vuil mee weg te brengen, die één keer per week naar een centrale plaats varen, weet ik het ook niet meer. Ik geef het maar op om simpel te denken.

Peter Kersbergen, Amsterdam

‘Na twee uur was ik opgelucht om weer te vertrekken’

In Het Parool van maandag 14 augustus was aandacht voor lawaaioverlast, en de strijd die met name de gemeente hiertegen denkt aan te gaan. Verkeerslawaai in de binnenstad moet worden aangepakt, zeggen bewoners, en een deskundige spreekt over de ziekmakende werking van lawaai, die vergelijkbaar zou zijn met die van fijnstof.

Dat is dezelfde gemeente die toestemming heeft gegeven voor een festival afgelopen weekend in het Sloterpark, waar twee dagen achtereen, van begin van de middag tot elf uur ’s avonds, dreunende bassen over de dichtbewoonde omgeving werden uitgestrooid.

Na een bezoek van twee uur in de buurt was ik zondag opgelucht weer te kunnen vertrekken, mijn gastvrouw achterlatend in ziekmakende herrie. Ooit verliet ik de stad vanwege mijn werk, met enige spijt. Zondagmiddag was ik blij de herrie achter mij te kunnen laten, en klonk het autolawaai van de A10 mij opeens als muziek in de oren.

Henk de Korte, Meppel