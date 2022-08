Opinie: ‘Kamerverhuur aan studenten wordt onmogelijk gemaakt’

Potentiële verhuurders van studentenkamers worden afgeschrokken door de financiële gevolgen. Beeld Marcel van den Bergh/ANP

Op de voorpagina van maandag 25 juli: geen woonruimte voor studenten. ‘Kom maar niet’, luidt de conclusie.

Al jarenlang is dit een terugkerend probleem aan het begin van het nieuwe studiejaar. In genoemd artikel gaat men uit van woonruimte. Dat is al meer dan enkel een kamer, want dan denk je aan faciliteiten zoals kookgelegenheid en eigen sanitair. Dat maakt het al een stuk moeilijker, want dat is er niet of niet voldoende.

Een eenvoudige kamer huren bij een particulier die ruimte overheeft, wordt door wet- en regelgeving al vele jaren onmogelijk gemaaktDe hospita is er niet meer, maar de kamer in veel gevallen nog wel. Wat doet zich voor in de praktijk en wat kunnen de financiële gevolgen zijn?

Sowieso wordt in eerste plaats uitgegaan van samenwonen en het voeren van een gezamenlijke huishouding. Iemand met een uitkering zal dit niet gauw doen, maar ook voor een alleenstaande AOW’er met goede bedoelingen wordt dit heel erg lastig.

De huur mag geen vriendenprijsje zijn, er moeten bankafschriften overlegd worden, er moet een tekening gemaakt worden van de kamer en de zaak wordt gedurende de onderhuur in onderzoek gehouden. Dat voelt niet prettig.

Een vinkje fout

De financiële gevolgen zijn niet mis voor een verhuurder die niet goed op de hoogte is, een vinkje fout zet of iets in de regelgeving over het hoofd heeft gezien.

Ooit liet ik een studerend familielid enige tijd bij mij wonen tegen onkostenvergoeding. De persoon in kwestie werkte erbij om de studie te kunnen bekostigen. Na een half jaar volgde een vordering van de belastingdienst van 2300 euro. Er werd uitgegaan van samenwonen en dan vervalt de eenouderkorting.

Als je als goedwillende burger een student aan een kamer wilt helpen en er volgt een boete op of een vordering waar je niet op hebt gerekend, bedenk je je wel een tweede keer.

Een andere kant van huren bij ‘een hospita’ is, behalve de zeer complexe wet- en regelgeving, dat het nogal wat aanpassing vraagt van twee kanten. De praktijk is in onbruik geraakt. Hier zal coaching bij kunnen helpen. Je moet er inmiddels wel wat voor overhebben om hier in deze stad te kunnen studeren. Anders is het advies helaas om niet te komen.

Jeanne de Besten, Amsterdam. (kamer over, maar begint er niet meer aan).