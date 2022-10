Opinie: ‘Juliana drukte een stempel op de vorige eeuw’

Koningin Juliana (links) wilde niets liever dan ‘gewoon’ zijn. Nederland ging op bezoek op haar verjaardag en trok in defilé langs het bordes van Soestdijk. Beeld ANP / Nationaal Fotopersbureau

Vanaf deze week is in De Nieuwe Kerk de tentoonstelling De eeuw van Juliana te bezoeken. Misschien gaat ons Amsterdamse hart sneller kloppen bij Beatrix en Willem-Alexander. Wie herinnert zich niet de kus die déze koningin kreeg in De Jordaan bij haar onverwachte verschijning op Koninginnedag 1988, of de zoenen van het huidige staatshoofd voor bruid Máxima op het balkon van het Paleis op de Dam in 2002? Met respect nam Nederland elf jaar later afscheid van Beatrix.

Het koningschap van Juliana lijkt door spruitjesgeur omgeven, vaak zonder kennis van hoe Wim T. Schippers haar die groente schoonmakend op tv toonde. In het buitenland gaf Juliana ons land gezicht als ‘fietsmonarchie’. De koningin wilde niets liever dan ‘gewoon’ zijn. Nederland ging op bezoek op haar verjaardag en trok in defilé langs het bordes van Soestdijk.

Doorschieten

Soms schoot Juliana door in haar gedrag. Bij de ontgroening in haar studententijd kon de kroonprinses zittend op de grond worden aangetroffen. Haar omgeving beschouwde het als overcompensatie. Sociaal bewogen was Juliana echter wel, ze bevroeg ministers over de beleidsgevolgen voor ‘gewone mensen’, en kon terecht worden geportretteerd als de ‘maatschappelijk werkster van Nederland’.

Anders dan Willem-Alexander en Beatrix is Juliana niet in Amsterdam gehuwd; ingehuldigd werd zij er wel. Niet alleen vanwege het 75-jarig jubileum van Juliana’s inhuldiging werd in de troonrede enkele weken geleden aan Juliana’s toespraak gerefereerd.

Het tijdsgewricht waarin Willem-Alexanders grootmoeder aantrad was verre van eenvoudig. De koning verwees naar de volgende passage uit 1948: ‘Wij bevinden ons op dit ogenblik van de wereldgeschiedenis in een toestand, waarin alles aankomt op onze houding tegen de dreiging van nieuwe onheilen.’

Juliana drukte een stempel op de vorige eeuw. Aan het begin van haar regeerperiode kreeg de dekolonisatie van Nederlands Indië haar beslag, aan het eind die van Suriname. Juliana wist buiten politieke confrontaties te blijven.

Persoonlijke tegenslag

De koningin had te maken met persoonlijke tegenslag: in de tijd van Greet Hofmans stond haar eigen huwelijk onder druk, in de jaren zestig was er ophef rondom de partnerkeuze van Irene en Beatrix, en in 1976 ontwikkelde zich de Lockheed-affaire als omkoopschandaal rond prins Bernhard.

Hoewel Juliana achter haar man bleef staan, wist de constitutionele monarchie – ditmaal met een bijdrage van sociaal-democraat Joop den Uyl – te overleven. Ook bij het voltrekken van de doodstraf bij oorlogsmisdadigers waren er altijd ministers die Juliana’s bezwaren voor rekening wilden nemen.

Juliana was even lang staatshoofd als dochter Beatrix en liet in Amsterdam haar sporen na: ze onthulde het Nationaal Monument op de Dam en De Dokwerker. Er is alle reden dat (ook) de hoofdstad stilstaat bij een vooruitstrevende koningin die goed paste bij een sterk veranderend Nederland.

Peter Rehwinkel is staatsrechtkenner en schrijver van verschillende boeken (ook over monarchie)