Opinie: ‘Juist gewone fietsers vormen het grootste gevaar op het fietspad’

‘Juist gewone fietsers zijn gevaar op fietspad’

Terecht merkt de Fietsersbond op dat het steeds drukker en onveiliger is geworden op de fietspaden in Amsterdam (Het Parool, 22 augustus). Jammer echter dat de Fietsersbond dit kennelijk alleen toeschrijft aan elektrische fietsen, fatbikes en fietskoeriers. In feite zorgt juist een héél groot aantal van de ‘gewone fietsers’ voor gevaar op het fietspad. Tegen de richting in fietsen, geen richting aangeven, telefoneren onder het rijden, geen licht op in het donker zijn aan de orde van de dag. De Fietsersbond doet goed werk, maar het zou veel beter zijn als ze het fietsersgilde daarbij ook eens wees op de eigen verantwoordelijkheid als deelnemer aan het verkeer.

Dina de Zeeuw, Amsterdam

‘Investeer in een kiss-and-ride bij de British School’

Internationale leerlingen worden vaak met de auto naar de school gebracht en dat levert bij de Havenstraat chaotische taferelen op (Het Parool, 26 augustus). De meeste ouders zullen bij de bezorging van hun kroost van de snelweg afkomen of na het afzetten de snelweg oprijden. Wat is er logischer dan te investeren in een kiss-and-ride dichtbij de oprit van de A10 Zuid of de A10-West. Van daaruit kunnen de kinderen zich laten vervoeren met busjes of de tram. Dat scheelt de ouders veel reistijd, voor de kinderen levert dit meer zelfstandigheid op en voor de verkeersveiligheid en de doorstroom is het een grote verbetering. Een van de pakketdiensten kan vast meedenken in de logistiek.

Rikkert Oosterhoff, Amsterdam

‘Gebruik de daken voor huisvesting’

Gebruik de daken (Het Parool, 27 augustus) voor tijdelijke huisvesting van groepen die geen woning kunnen vinden. Ik denk aan asielzoekers, starters, studenten, misschien ook senioren.

Op die daken kunnen tamelijk eenvoudig kleine lichte woonunits worden geplaatst, misschien soms gekoppeld voor gezinnen. Alle af- en aanvoeren voor sanitaire voorzieningen, verwarming etc. zitten al vlak onder het dak. Het is een kwestie van doortrekken naar boven.

Maak er dan in godsnaam niet één groot studentendak of asielzoekersdak van. Dat geeft niet alleen onmin, maar ook segregatie.

Kwestie van overleggen met woningcorporaties, andere eigenaren en gemeenten. Moet toch kunnen.

Marja Langendijk, Amsterdam

‘Scoor thuisbezorgrestaurants ook op duurzaamheid’

Graag zou ik mevrouw Monique van Loon de suggestie doen om in haar wekelijkse PS thuisbezorgmaaltijd-column de aanbieders en bezorgers te scoren vanuit duurzaamheidsoogpunt.

De culinaire hoogstandjes smaken voor sommige smulpapen nóg beter als deze op een duurzaam vervoersmiddel bezorgd worden met minimaal en recyclebaar verpakkingsmateriaal.

Marten Frantzen, Amsterdam