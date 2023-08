Opinie: ‘Juist aan de grachten en op de boten is tijdens de Canal Parade iedereen welkom’

Beeld Vincent Spiering

‘Juist aan de grachten en op de boten is iedereen welkom’

Louis Bollee stelt in Het Parool dat hetero’s zich er tijdens de Canal Parade van bewust moeten zijn dat ze daar te gast zijn, en plaats moeten maken voor leden uit de lhbtq-gemeenschap. Ik ben het daar niet mee eens, als mede-organisator van de Pride van 1996-2005.

Zeker, de Pride is ook protest. En dat protest is hard nodig, harder dan in 1996, toen wij de eerste Canal Parade organiseerden als dankjewel aan de diverse stad Amsterdam.

Er is sindsdien best wat veranderd. Er zijn meer meldingen van geweld en discriminatie jegens ons. Wij, de hele regenbooggemeenschap, willen geen tolerantie maar acceptatie. Ons niet verstoppen in normaliteit maar naar buiten treden. Niet netjes binnen het eisenpakket moeten passen van mensen die ons eng blijven vinden. Als de zichtbaarheid verdwijnt, is de emancipatie mislukt. Dan kunnen we ons niet goed teweerstellen tegen scheldpartijen en geweld. Dus ja, Pride is protest.

Maar de grachtenparade? Die is uniek, alleen al doordat dit in Amsterdam en nergens anders kan. Omdat wij als community op die dag de ‘heterogemeenschap’ in de armen sluiten en samen met hen diversiteit en solidariteit vieren.

Juist aan de grachten en op de boten is iedereen van harte welkom!

Ernst Verhoeven, Amsterdam

‘Hoe eerlijk zijn gelijke verkeersboetes voor alle overtreders?’

Thans bedraagt voor iedereen, van arm tot rijk, de boete voor door rood licht rijden 289 euro. Volgens econoom Giuseppe Dari-Mattiacci, die het onderwerp onderzocht, zou het eerlijker zijn de hoogte van een dergelijke (verkeers)boete te koppelen aan de hoogte van het inkomen van de verkeersovertreder.

De heer Dekker geeft in reactie op dat onderzoek aan überhaupt te twijfelen aan de effectiviteit van (verkeers)boetes en houdt – geïnspireerd door Ganzenbord en Monopoly – een pleidooi voor een tijdelijke, vrijheidsbenemende straf (van bijvoorbeeld 48 uur) voor verkeersovertreders, mede omdat zo’n straf voor iedereen gelijk zou zijn.

De vraag is of dat laatste wel het geval is, aangezien iemand met een hoog inkomen meer inkomsten derft dan iemand met een laag inkomen indien zij beiden veroordeeld zouden worden tot een vrijheidsbenemende straf van gelijke duur.

Igor Thijssen, Amsterdam

‘Klagen over afval op straat? Neem eerst je eigen verantwoordelijkheid maar eens’

‘Waar ter wereld ik ook kwam/ Nimmer trof ik zo een bende/ Als in ’t oude Amsterdam/ Welgelegen aan het IJ/ Leven zij daar vrij en blij,’ zong Tol Hanse jaren geleden in zijn hit Big city. Deze tekst zongen wij toen met vrolijke instemming mee. Enige trots ontbrak hierbij zelfs niet.

Die bende hoorde immers bij onze stad, zoals klagen over alles, honden ongegeneerd uitlaten, de kortste route fietsen, overal parkeren en door rood rijden er ook bij hoorden.

De schone straten elders in de wereld, zoals in Wenen, Berlijn en Parijs, waren toch wel het bewijs van een te grote burgerlijkheid daar.

Nu de grens van de rotzooi in onze stad blijkbaar bereikt is, is onze natuurlijke eerste reactie klagen en wijzen naar de reinigingsdienst. Terwijl we onvoldoende bedenken dat we de straat nog altijd te veel zien als één grote afvalbak en niet onze eigen verantwoordelijkheid nemen.

Dus voor alles lijkt me dat vooral eerst de Amsterdammer eens wat moet gaan doen, of beter gezegd, moet laten. Maar daar is natuurlijk weinig nieuws aan.

Marcel Gerritsen, Amsterdam