Opinie: ‘Journalist moet geen klimaatactivist worden’

Tuinbouw in de buurt van Zevenbergen. Beeld ROB ENGELAAR/ANP

Het verbaast me steeds weer: het totale gebrek aan feitenkennis bij zo veel klimaatactivisten. Ook bij hen die op grond van hun opleiding beter zouden moeten weten.

Vrij bont maakt promovendus wetenschapsfilosofie Chris Julien het in zijn artikel over klimaatjournalistiek. Hij ziet de onafhankelijke journalist die met zijn eigen twijfels, kennis en verantwoordelijkheid een weg zoekt in het gecompliceerde klimaatdebat als een handlanger van de politieke krachten die adequaat klimaatbeleid vertragen. Medeplichtig aan een catastrofale aantasting van de natuur, de biodiversiteit en het menselijke welzijn.

Julien lijkt in zijn ijver om journalisten te gebruiken om tot een door hem gewenste maatschappelijke consensus te komen, een van de grondslagen van de wetenschapsfilosofie – het belang van twijfel en falsificatie – totaal te vergeten.

En daarbij, eigenlijk nog erger, beroept hij zich op de wetenschap, terwijl uit zijn artikel blijkt dat het hem juist aan die feitenkennis totaal ontbreekt. Zijn kennis is gebaseerd op de krantenkoppen van de afgelopen jaren, niet op de wetenschappelijke rapporten die in die tijd verschenen. Ook de rapporten van het IPCC heeft hij niet gelezen. Dan zou hij niet schrijven dat het ‘meest omvangrijke wetenschappelijke project uit de menselijke geschiedenis’ zijn klimaatalarmisme onomstotelijk onderschrijft.

Dat doet het IPCC namelijk niet.

Rol van koolstofdioxide

In haar laatste rapport, het AR 6, schrijft Werkgroep 1 dat met ‘high confidence’ de klimaatveranderingen sinds 1950 kunnen worden toegeschreven aan menselijk handelen als dominante aandrijver. Niet met ‘very high confidence’ en al zeker niet als bewezen. Daarbij betekent dominant hier vaak ‘meer dan 50 procent’.

Ook lijkt Julien de belangrijke rol van CO 2 niet te begrijpen. Koolstofdioxide is een broeikasgas, maar is relatief mild. Het gas SF6 is als broeikasgas 23.000 maal zo sterk, maar mag nog steeds worden geproduceerd. Het wordt onder meer gebruikt in dubbel glas en de condensatoren voor windmolens. Daarbij zijn de concentraties CO 2 in de atmosfeer op geologische schaal nog steeds gering en is de correlatie tussen CO 2 en temperatuur zwak. In het verleden ging vaak eerst de temperatuur omhoog en volgde het CO 2 -gehalte.

CO 2 is essentieel voor het leven. Bij concentraties beneden de 150 ppm (parts per million), in de laatste ijstijd bijna bereikt, sterft al het leven op aarde. Kwekers geven de lucht in hun kassen vaak extra koolstofdioxide, de planten groeien er beter van. CO 2 zien als de grote boosdoener en honderden miljarden besteden aan het terugdringen ervan is voor een groot deel verspild geld. Er zijn veel meer oorzaken van opwarming. Sommige zijn natuurlijk – variaties in zonne-intensiteit, oceaanstromen en aardbaan – andere zijn menselijk. En er zijn veel meer menselijke oorzaken dan CO 2 .

Twijfel

Het is allemaal lang niet zo makkelijk en eenduidig als Julien denkt. Journalisten hebben niet tot taak al die onvolkomenheden in de wetenschap en de politiek te vergeten en weg te werken. Onafhankelijke journalistiek, inclusief de daarbij behorende twijfel, is absoluut essentieel.

Jules de Waart, auteur en voormalig lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, Amsterdam