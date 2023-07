Opinie: ‘Jongeren zijn cruciaal in het aanpakken van Noord’

PvdA-raadslid Mohamed Belkasmi (rechts), naast Farley Asruf (PvdA). Beeld Mariet Dingemans

Met veel enthousiasme las ik het artikel In Noord staan veel straten te springen om een opknapbeurt in Het Parool van 2 juli, omdat ik de oproep van harte ondersteun. Als geboren en getogen Noorderling herken ik het beeld dat Eva Bollen schetst: de openbare ruimte is verwaarloosd en de ‘nieuwe’ faciliteiten sluiten niet aan op de wens van de buurt.

Nu ik voor de PvdA in de gemeenteraad zit, kan ik mij als Noorderling ook op politiek niveau inzetten hiervoor. Dit komt vooral terug in de zogenaamde ‘Aanpak Noord’. In dit project is de ambitie om de wensen van Noord samen te laten komen in een aanpak. Een aanpak van 25 jaar om de tweedeling in Noord tegen te gaan. Een gedragen aanpak valt of staat met de betrokkenheid van de buurt.

Zo voetbalde ik regelmatig op het Albatrosplein (TOS-plein). Een stenen veld dat inmiddels is gerenoveerd. Voor mij is dit een symbool geworden van hoe goede bedoelingen (en een flinke investering) hun doel kunnen missen. Het TOS-plein werd een multifunctioneel veld met palen aan de zijkant, waar je tegenaan liep als je een potje voetbalde.

Het plein verloor even de functie van voetbalveld, en daarmee de functie van een sociale ontmoetingsplek, waar ik mijn vrienden bijna dagelijks zag. Waarom was hier aan de voorkant niet gevraagd aan de jongeren die het plein gebruikten, op welke manier een renovatie zou bijdragen aan het gebruik van het plein? De palen zijn inmiddels weg, door een protest van precies die groep jongeren.

De kwaliteit van keuzes die worden gemaakt hangt sterk samen met hoe bewoners betrokken worden en betrokken blijven. Het is daarom goed dat de wethouder geluiden uit de buurt verzamelt. Ik zou de wethouder en andere bestuurders willen uitnodigen om daarbij ook expliciet jongeren uit Noord te betrekken.

Jongeren die soms worden weggezet als probleemgroep en niet serieus genomen worden, terwijl juist hun stem onderdeel is van een ongedeelde toekomst van het stadsdeel. En dus een cruciaal onderdeel van ‘Aanpak Noord’.

En dat kan klein beginnen. De jongeren die ik spreek gebruiken de sportvelden regelmatig. Helaas lukt dat niet meer zodra het donker is, omdat je de bal niet ziet en donkere pleinen toch vaak onveilig voelen. Daarom moeten we inzetten op het verlichten van sportvelden. Een renovatie waar de gebruikers van de openbare ruimte echt iets aan hebben, in gezamenlijkheid en op basis van de behoeften. Dan raak je het doel.

Mohamed Belkasmi, raadslid van de PvdA.