Opinie: ‘Jongeren willen niet alleen maar feesten’

Nederlandse jongeren zijn het beu. Nee, niet het coronabeleid, maar het feit dat we continu weggezet worden als een generatie die aan niets anders dan feesten kan denken.

Natuurlijk is het jammer dat er al bijna een jaar geen fatsoenlijk feestje is geweest, maar degenen die denken dat dit de grootste zorg is onder jongeren, slaan de plank volledig mis. Het liefst willen we weer naar school, en een betaalbare woning zou ook niet verkeerd zijn, maar het grootste probleem is dat we al jarenlang niet gehoord worden door de politiek.

In 2014 stond ik als middelbare scholier op het Malieveld te protesteren tegen het afschaffen van de studiefinanciering. Het heeft niet mogen baten, want een jaar later werd het inmiddels beruchte leenstelsel ingevoerd. De doorslaggevende belofte luidde dat het bespaarde geld direct geïnvesteerd zou worden in verbetering van het Nederlandse onderwijs.

Nu, een krappe zes jaar later, blijkt dit een loze belofte. Het basis- en voortgezet onderwijs zijn dramatisch achteruitgegaan en inmiddels heeft bijna 25 procent van de Nederlandse jongeren een taalachterstand. Bovendien ziet een groot deel van hen de toekomst somber in. In de wekelijkse persconferenties wordt ons veelvuldig op het hart gedrukt dat we het allemaal zwaar hebben en dat we het virus alleen samen eronder krijgen. Zo’n oproep tot solidariteit vindt weinig draagvlak onder jongeren wanneer zij zich al langer structureel benadeeld voelen.

Laat mij dus duidelijk zijn: wij begrijpen óók dat we in een pandemie leven en dat het nu even niet anders kan. Over een jaar hangen we hopelijk weer gezellig aan de toog, dat is echt het probleem niet. Wij maken ons druk om onze toekomst.

Wij vragen ons af of we ooit een huis kunnen kopen en maken ons zorgen over de kelderende kwaliteit van het onderwijs, om nog maar te zwijgen over het klimaatbeleid.

De hoofdzaak is echter dat jongeren te vaak niet serieus worden genomen. Dus laat die feestjes maar even zitten. Geef ons liever een regering die ook onze belangen ter harte neemt en ons niet wegzet als een feestend zootje ongeregeld voor wie politiek onbelangrijk is.

Dan is er tenminste reden voor een feestje.

Rick Egbers, Amsterdam