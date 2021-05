Opinie: ‘Jongeren nog steeds favoriet mikpunt’

Koningsdag in Amsterdam. Beeld Joris van Gennip

Het onderzoek van de GGD naar coronabesmettingen op Koningsdag bevestigde het vermoeden van iedereen: zeker 483 nieuwe besmettingen zijn te herleiden naar de feestelijkheden rondom de 27ste.

In het artikel van Jop van Kempen op 19 mei wordt er ook een duidelijke bevolkingsgroep als hoofdverantwoordelijk aangewezen. Driekwart van de nieuwe besmettingen was onder jongeren tussen de 19 en 30 jaar. Nederlands favoriete zondebok voor coronabesmettingen zou zich dus weer eens buitensporig hebben misdragen.

Maar Koningsdag werd in Amsterdam niet gevierd op een besloten terrein met leeftijdscontrole aan de deur. Integendeel, de stad was een ongecontroleerde warboel van alle leeftijden door elkaar. Naast mensen tussen de 19 en 30 waren er ook veel jongeren van onder de 18 en ‘ouderen’ van 30-plus op de been.

Zelf was ik ook in de binnenstad op Koningsdag. Uit voorzorg deden mijn vrienden en ik na een paar dagen een zelftest, waarvan er één positief terugkwam. Op de vijfde dag na contact gingen we allemaal naar een teststraat van de GGD, waaruit gelukkig bleek dat de zelftest een vals-positief had afgegeven. Opvallend genoeg waren er in deze teststraat vrijwel alleen 19- tot 30-jarigen. Een medewerker kon mij bovendien vertellen dat er die hele dag maar drie mensen van vóór geboortejaar 1992 een testafspraak hadden.

Over de testbereidheid per leeftijdscategorie wordt niets geschreven in het onderzoek van de GGD. Dat terwijl in de ‘Stand van zakenbrief Covid-19’ aan de Tweede Kamer op 11 mei een ‘aanzienlijke daling’ benoemd wordt in het aantal afgenomen tests in de leeftijdscategorieën 0 tot 12, 13 tot 17 en 30 tot 49, ondanks een stijging van het percentage positieve testuitslagen in álle leeftijdscategorieën onder de 80 in de week van 29 april.

Nu zullen twintigjarigen zich ongetwijfeld in grotere groepen hebben begeven dan zestigjarigen, maar door een onderzoek als dit van de GGD zonder context te publiceren wordt er te gemakkelijk met de vinger gewezen.

Jongeren staan achteraan in de rij voor een vaccinatie tegen het coronavirus en vooraan in de teststraat, maar zijn kennelijk nog steeds het favoriete mikpunt als het hele land een misstap maakt.

Daan Krol, Amsterdam