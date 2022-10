Opinie: ‘Jongeren laten experimenteren met naaktfoto’s, is dat niet naïef?’

Beeld Vincent Spiering

‘Naaktfoto’s sturen: een beetje naïef?’

Jongeren moeten kunnen experimenteren met naaktfoto’s, volgens seksuologe Belle Barbé (Het Parool, 1 oktober). Maar is dat niet een klein beetje naïef? Ik zou graag de verhouding jongen/meisje willen zien in het versturen van naaktfoto’s.

In je puberale verliefdheid experimenteer je en denk je niet al te goed na. Maar als de verkering uitgaat, komen er nogal eens wraakgevoelens naar boven. Dat is het moment dat je met je blote lijf op het internet belandt. Daarom zou ik zeggen: experimenteer zoveel als je wilt, maar denk drie keer na voordat je een naaktfoto stuurt. De maatschappij om correctie vragen is dan ook een beetje naïef.

W.M.L. Schild, Amsterdam

‘Waarom komen die appels uit Brazilië of Nieuw-Zeeland?’

De appel valt niet ver van de boom. Maar toch kopen we ze van Brazilië, Zuid-Afrika en zelfs Nieuw-Zeeland, 20.000 kilometer verderop. Dat is raar.

Van Zeeland tot Friesland: overal komen momenteel de mooiste appels van de bomen. De duizend appelboeren maken zich veel zorgen. Het opslaan van deze 300 miljoen kilo appels is momenteel zó duur door de hoge energieprijzen, dat oogsten bijna niet loont. Ze zouden de appels liever zo snel mogelijk verkopen, zodat de koelcellen snel uit kunnen en nog iets kunnen verdienen.

We hebben de mooiste en beste appels in Nederland. Die kunnen we inkopen tegen een scherpe prijs, waarbij de boer een goede boterham kan verdienen. De consument heeft op die manier toegang tot verse en gezonde appels, ook de supermarkt kan er iets op verdienen en de appels reizen maximaal vijftig kilometer.

Nederland grossiert in complexiteit en we lijken er nog trots op te zijn ook. Worden we niet blijer van een eenvoudige voedselketen? Een appel van dichtbij, en eventueel van verder als het niet anders kan?

Stijn Markusse

‘Universiteiten: verbreek contact met Rusland’

Wederom komt Derk Sauer met verbluffende inkijkjes in de Russische samenleving (Het Parool, 30 september). Zijn verbijstering over ‘hoeveel Russische academici en intellectuelen de oorlogstrom slaan’ komt echter ietwat naïef over. Deze academici en intellectuelen maken − net als ieder ander − deel uit van de in dit geval dictatoriaal geregeerde samenleving. Hieraan kan niemand zich onttrekken, tenzij gekozen wordt voor innerlijke migratie. Iedereen zal derhalve moeten meezingen in het ‘semireligieuze Groot-Ruslandkoor’. Doorredenerend zullen universiteiten in ‘het vrije Westen’ geen contacten moeten onderhouden met universiteiten in dictatoriaal geregeerde, ondemocratische landen. De kennis van westerse universiteiten faciliteert anders onmenselijke regimes.

Imre Racz, Enschede



‘Ik verbaas me over de houding tegenover klagers Arib’

Met milde verbazing las ik de brieven over scheidend Kamerlid Khadija Arib (Het Parool, 3 oktober). Een lezer schrijft: ‘De klagers hebben geen ballen, want ze blijven anoniem.’ Vermoedelijk heeft een deel van de klagers geen ballen, omdat dat deel een vulva heeft.

Uit onderzoek van NRC blijkt dat medewerkers jarenlang vernederd en uitgefoeterd zijn, dat de sfeer op de werkvloer afhankelijk was van de grilligheid van een Kamervoorzitter die alom werd toegejuicht door de media, maar buiten het zicht van de pers haar medewerkers nodeloos kwetste. De werkkamer van Arib werd uit angst gemeden.

Blijkbaar zijn er lezers van Het Parool die meer waarde hechten aan de namen van ambtenaren met serieuze klachten, dan aan de inhoud van die klachten en het mijn inziens ontoelaatbare gedrag van de voormalig Kamervoorzitter. Mijn milde verbazing uit de eerste zin was mild uitgedrukt.

Merijn Beck, Amsterdam