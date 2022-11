Opinie: ‘Johannes Vermeer gebruikte vast hetzelfde model, kijk maar naar haar mond’

Beeld Vincent Spiering

Meisje met de fluit

Glashelder is Meisje met de fluit wel een Vermeer. (Het Parool, 2 november ). Net zo overduidelijk is De Emmaüsgangers geen Vermeer.

Echter zie ik een meisje met een waaier en niet met een fluit. Gezien haar Aziatische hoofddeksel past dat beter bij deze voorstelling. Nederland kwam in die tijd in contact met diverse culturen en dat heeft Vermeer waarschijnlijk geïnspireerd tot Meisje met de parel (Midden- Oosten) en Meisje met de fluit/waaier ( Verre Oosten). Zo te zien een serie uitbeeldingen met hetzelfde model, kijk maar naar haar mond.

Martin Coppes, beeldend kunstenaar, Amsterdam

Klimaatschommelingen

Lezer J.W. Nieuwpoort uit Alkmaar (Het Parool, 3 november) heeft de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt. Nieuwpoort zegt dat klimaatschommelingen zich altijd al hebben voorgedaan en dat wij thans aan het begin staan van een ‘interglaciale periode’. Kan kloppen, alleen vergeet Nieuwpoort erbij te vermelden dat klimaatveranderingen die in het verleden hebben plaatsgevonden door de wetenschap volledig in kaart gebracht zijn.

Men weet exact wanneer en hoelang veranderingen plaatsvonden en ook – dat ziet Nieuwpoort over het hoofd – waardoor. Oorzaken van klimaatverandering in het verleden waren: majeure vulkaanuitbarstingen, een botsing van de aarde met een meteoriet en/of extra activiteiten op de zon (zonnevlekken). Van geen van die oorzaken is nu sprake. Wat daarentegen wel onmiskenbaar aan de orde is, is een razendsnel in aantal toenemende soort die het verstoken van fossiele grond- en brandstoffen tot dagelijkse bezigheid heeft gemaakt.

Daan van den Wall Bake, Weesp

Onleefbaar

Ik las op de voorpagina van Het Parool van donderdag 3 november dat Noord-Holland onleefbaar wordt als de regering niet snel en doeltreffend handelt na de uitspraak van de Raad van State. Onleefbaar. Hoe verzin je het. Onwillekeurig moest ik denken aan Kiev. Delen van deze mooie stad zitten zonder drinkwater en stroom als gevolg van Russische bombardementen. Er is geen einde in zicht. Poetin zal alles op alles zetten om Oekraïne écht onleefbaar te maken.

Ook voor de Palestijnen was er slecht nieuws. Netanyahu komt terug. Zijn partij Likoed gaat weer de dienst uitmaken. We kunnen het vredesplan tussen Israël en de Palestijnen wel vergeten.

Al met al ben ik blij, dat Paroolcolumnist Maarten Moll ons dagelijks voorhoudt dat we niet moeten vergeten dat het leven best interessant en de moeite waard is, zeker als we oog hebben voor al die kleine voorvallen binnen het gezin en de naaste familie, die het leven maken. Hij verdiept zich in het wel en wee van mensen en maakt ons deelgenoot van zijn belevenissen. Een verademing na al die ellende die dagelijks op ons afkomt. Wens hem alle succes.

Aart Stijntjes, Diemen