Opinie: ‘Jezelf belachelijk maken helpt ook niet’

Beeld Getty Images/EyeEm

Belachelijke brief

Goed idee! Laten we assertiever worden teneinde daders te beschermen tegen grensoverschrijdend gedrag dat zij ondanks waarschuwingen van hogerhand blijven vertonen.

Ik begin bij meneer De Haan: Schrijf geen ingezonden brieven over een onderwerp waar u geen verstand van hebt. Schrijf geen ingezonden brieven waarin u slachtoffers schuldenaren maakt. Schrijf geen ingezonden brieven waarin u daders verheerlijkt. Schrijf geen ingezonden brieven waarmee u zichzelf volstrekt belachelijk maakt. Doe het niet: voor uw eigen bestwil.

Zal u luisteren? Denk het niet, net als die ex-wethouder, die zich onschendbaar waande. Ik hoop het echter wel, dan zou u, als witte man, een positief rolmodel kunnen zijn voor de door u genoemde jongemannen.

Corina Kriger, Purmerend

Assertieve verdediging

Ik kan niet anders dan instemmen met de inhoud van de brief van Siep de Haan over Laurens Ivens. Mijn conclusie, na lezing van het ‘onthullende’ artikel: waar maken die mensen zich druk om? Die vrouwen zijn werkelijk niets gewend. Inderdaad had een scheut assertiviteit veel kunnen schelen.

Het doet mij denken aan een situatie die mijn tante meemaakte, piepjong tijdens haar eerste baan als typiste bij een luxueuze sanitairhandel, we spreken midden jaren zestig. Een mannelijke collega stond achter haar, boog zich naar voren en gluurde overduidelijk richting haar borsten. “Vind je ze mooi?!” riep ze. Wég was hij.

Janine van der Sluis, Amsterdam

Herhalende herrie

Realiseren motorrijders zich, met hun ‘herrie hoort er gewoon bij’, hoe het is om aan een kruispunt te wonen? Vooral tijdens mooie weekenden is het niet te harden. Als het licht op groen springt met z’n allen even flink gassen ‘omdat dat een element is van het plezier’.

Als zij op hun balkon met een biertje liggen te loungen, wil ik graag om de vijf minuten een aantal duizendklappers afsteken. Gewoon, voor mijn plezier en omdat dat geluid er nu eenmaal bij hoort.

Bart Degens, Amsterdam

Gevaarlijke fietsers

Wie in Amsterdam fietst, zal gemerkt hebben dat het veiligheidsprobleem steeds vaker van de fiets komt en niet alleen van de auto’s. We moeten verder kijken dan het simplistische debat van auto versus fiets. We creëren een stedelijke jungle van e-bikes, met puberbezorgerkamikazefietsers en mannen van in de twintig op e-bikes van Van Moof die hongerig zijn naar snelheid.

Steeds meer fietsers gebruiken hun telefoon, ook op e-bikes. Neem de Haarlemmerstraat die onlangs is veranderd in een ‘bike only’-straat. Er moest een drempel worden geïnstalleerd om het fietsverkeer af te remmen om het gevaar voor fietsers en voetgangers te beperken. We zien nu al een toename van het aantal ongelukken met e-bikes. Afgezien van regelgeving en handhaving van bestaande wetgeving, lijken beroemde e-bikemerken te zwijgen over deze fietsgedragskwestie.

Wordt het niet eens tijd dat de wethouder actie onderneemt om samen met de e-bikebedrijven en maaltijdbezorgers een debat over ‘verantwoord fietsen’ te leiden?

Anne Charbonneau, Amsterdam