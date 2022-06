Opinie: ‘Je wordt door Schiphol als beroepsklager beschouwd’

Beeld Getty Images/EyeEm

Als je te veel klaagt, word je als beroepsklager gezien

Onlangs las ik in een artikel over de geluidsoverlast van Schiphol een ‘relativerende’ opmerking van vertegenwoordigers van Schiphol dat een zeer groot deel van de klachten afkomstig was van slechts één of enkele klagers en dat het totaal aantal klachten dus wel meeviel. Een klassiek voorbeeld van wat in de psychologie een double bind wordt genoemd. Als je bij elke keer dat je overlast ondervindt een klacht indient, word je beschouwd als beroepsklager en word je om die reden niet serieus genomen. Als je alleen maar af en toe een klacht indient, word je beschouwd als iemand die kennelijk niet zo heel veel last ondervindt. Ja, zo lust ik er nog wel een paar!

Op maandag 6 juni was het weer eens raak. De hele godganse dag vliegtuigherrie in de binnenstad. Toen ik uiteindelijk besloot om maar weer eens (na dit zeker enkele jaren níet te hebben gedaan) officieel bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) een klacht in te dienen, bleek dat dit tegenwoordig niet meer zomaar kan. Je moet je nu eerst een account aanmaken, met sterk wachtwoord en al. Om heel heel af en toe te kunnen klagen zeker! Want als je het te vaak doet word je als een ‘beroepsklager’ beschouwd. Wie neemt wie hier nu eigenlijk in de maling?

Robert Rehm, Amsterdam

Douchen? Ook op school

Het experiment van de gemeente met ontbijten en lunchen op school juicht A.H. Jacobs (Het Parool, 7 juni) van harte toe. Hij wil zelfs dat ook tandenpoetsen en fruit eten op school gebeurt. Ik zou het nóg verder willen uitbreiden: op school dineren. En nóg beter: overnachten. Dan kunnen de meesters en juffen er meteen op toezien dat de kinderen op tijd naar bed gaan. Douchen? Ook op school, en dan ook maar meteen het dokters-, tandarts- en kappersbezoek onder begeleiding van de leerkrachten. Veel makkelijker voor de ouders.

Trudy Franc, Amsterdam

Jammer dat de sauna in het Amstelpark weg is

In het artikel over het Amstelpark (PS, 4 juni), werd niet vermeld dat er in het Amstelpark ook een sauna had, met een buitenzwembad. Wij hebben daar in de tachtiger jaren vaak, en met heel veel plezier, gebruik van gemaakt. Jammer dat die er al een aantal jaren niet meer is.

Gérard Bed, Amsterdam

Veertig jaar geleden was er geen hysterisch massatoerisme

Een reactie op de brief van Daniël de Jong (Het Parool, 8 juni) die stelt dat je er voor kiest om in de binnenstad te gaan wonen. Toen ik hier veertig jaar terug kwam wonen bestond er geen hysterisch massatoerisme. Als toeristen vertier zoeken is dat prima, maar dat kan ook zonder het veroorzaken van overlast, toch?

W. Tel, Amsterdam

Drones maken het niet gezelliger

Scankassa’s in winkels, self-service automaten, bij fastfoodrestaurants, bankzaken via het internet en nog veel maar waarvoor geen menselijk contact nodig is. En dan nu de drones die kunnen bezorgen.

Voor noodsituaties wel een goede oplossing en ook voor het huidige personeelstekort, maar het wordt er niet gezelliger op in de maatschappij waarin veel mensen toch al eenzaam zijn.

Of is het mogelijk om over een paar jaar een drone met een robot te bestellen die een praatje maakt?

Ilona Dekker, Nieuwegein