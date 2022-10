Opinie: ‘Je hoeft niet áltijd een mening te hebben’

Van de 17de tot de 19de eeuw werden maatschappelijke vraagstukken uitgebreid bediscussieerd in koffiehuizen en salons. Beeld Getty Images

De polarisatie in onze wereld is historisch groot. Tegenstel­lingen tussen links en rechts, jong en oud en mensen met een hoge en lage sociaaleconomische status worden daardoor meer dan ooit uitgelicht. Het zijn voorbeelden van een polarisatie die niet alleen zorgt voor een kloof tussen opvattingen, maar ook tussen ­individuen. Daar zouden we geen ­genoegen mee mogen nemen.

Vorig jaar concludeerde politicoloog Eelco Harteveld van de Universiteit van Amsterdam dat de polarisatie is toegenomen, ondanks het feit dat de verschillen in opvattingen niet ­zozeer zijn gegroeid. Dat komt door een zo­genoemde ‘affectieve polarisatie’: een vorm van polarisatie die niet draait om meningsverschillen, maar om hoe we over elkaar denken. ­Zo worden discussies en dialoog steeds meer vermeden op basis van vooroordelen en hokjesdenken.

De gerespecteerde Duitse socioloog en filosoof Jürgen Habermas wees op hetzelfde ­probleem. Verder stelde hij vast dat de aan­wezigheid van kloven in een samenleving ­samenhangt met een gebrek aan ‘publiek ­domein’. Dit was er nog wel van de 17de tot de 19de eeuw, in onder andere Frankrijk, Engeland en Duitsland. Door stormachtige ­economische ontwikkelingen ontstond daar een groep rijke burgers die tijd had om grote maatschappelijke vraagstukken te behandelen in koffiehuizen en salons.

Ideologische tegenstander

Een belangrijk voordeel van die onbevangen discussies was dat de omgeving gold als een ­rationele en neutrale plek. Echter, in de daaropvolgende eeuwen verdwenen dergelijke neutrale plekken en werd de publieke opinie verweven met de toenemende rol van de media: meningen werden producten die worden toegediend door media in kranten en talkshows.

De rol van media is zo groot geworden dat kritisch denken steeds meer het veld moet ruimen tegenover ideologische stromingen. Zo sluiten mensen zich liever aan bij een vaste club dan dat ze telkens een kritische overweging maken. Ook jouw mening is dus niet volledig van jou. Ga maar eens na: wanneer was de laatste keer dat jij een mening uitsprak die haaks stond op je politieke ideologie? En hoe lang is het wel niet geleden dat jij een opiniestuk las van je ideologische tegenstander?

Ik merk in mijn eigen omgeving dat jongeren worden opgevoed vanuit een bepaalde denkrichting. Ook wordt het steeds minder sociaal geaccepteerd om geen mening te hebben: door sociale media worden jongeren up-to-date gehouden van het laatste nieuws; het niet hebben van een mening hoort daar niet bij. Door zich vervolgens slecht te informeren trekken jongeren te vroeg conclusies, met als gevolg dat ze ­elkaar gaan napraten.

Funest voor de democratie, zou Habermas zeggen. Door het overnemen van een publieke opinie nemen burgers immers een passieve houding aan. Daarmee verdwijnt het belangrijkste fundament van de democratie, een kritische denkwijze. Bovendien blijft de affectieve polarisatie groeien wanneer jongeren aanleren zich ongefundeerd uit te spreken: zo kunnen we crises als klimaatverandering nooit collectief aanpakken.

Neutrale discussie

Toch gloort er nog hoop. In zijn filosofie maakt Habermas immers onderscheid tussen twee verschillende vormen van handelen waarover de mens beschikt. De eerste, het doel-rationele handelen, focust zich enkel op het behalen van een doel, vaak vanuit eigenbelang. Momenteel voert deze manier van handelen de boventoon en zolang men de dialoog niet aangaat, zal hij dit blijven doen.

De tweede vorm, het communicatief handelen, kan echter een uitweg vormen. Dit handelen gaat over een neutrale vorm van discussie waarbij de deelnemers actief op zoek gaan naar gedeeld begrip. Waar er bij doel-rationeel handelen vanuit tegenstellingen en eigen perspectief wordt gewerkt, worden deze kloven bij communicatief handelen dus juist gedicht.

Kortom, de sleutel tot toenadering ligt bij jou, bij mij, bij elk individu. In een democratie is ­kritisch denken van een ongelooflijk grote waarde. Momenteel gebeurt dit echter te weinig en scharen mensen zich voortijdig aan een ideologische kant, met verdere polarisatie als resultaat.

Ga dus eens in gesprek met iemand aan de ­andere kant van het politieke spectrum en durf daarnaast je eigen mening te overdenken. Voel je daarbij ook niet verplicht een mening te hebben wanneer je deze niet voldoende hebt onderzocht. Alleen zo handelen we communicatief, komen we tot gedeeld begrip, toenadering en een toekomstwaardige maatschappij.