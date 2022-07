Opinie: ‘Je echt geven aan de liefde is een sprong in het diepe’

Veel mensen die een relatie hebben treuzelen om zich echt vast te leggen, ziet millennialdominee David van der Meulen. Beeld ANP

Als millennialdominee spreek ik veel af met twintigers en dertigers. Jonge hardwerkende mensen in Amsterdam die veel hebben met persoonlijke ontwikkeling en natuurlijk relaties. En regelmatig hebben we het over de zin en onzin van trouwen. Vaak vertellen millennials over de schroom om je helemaal aan de ander te geven. Want stel je voor dat zij het toch niet helemaal is. Er een meisje rondloopt dat jou écht helemaal begrijpt. Of een jongen die nog meer om je geeft. En wat als het gevoel er straks niet meer is? Kortom: hoe weet je of je je helemaal kunt geven?

Het huwelijk is zo eng, omdat er maar één spelregel is en dat is dat je all-in gaat. Het is de meest ultieme vorm om je compleet aan de ander te geven. Je spreekt samen af: omdat ik zoveel van je houd en wil houden, geef ik me helemaal aan jou en jij je helemaal aan mij.

Je bent niet telkens bezig met de vraag: krijg ik wel genoeg, wat levert het mij op? Omdat je wederzijds bezig bent met de vraag: wat kan ik aan de ander geven. Dat is de basis: gevende liefde, je gaat er allebei helemaal voor. Dat geeft focus, geborgenheid en je brengt elkaar tot bloei.

Hechten

Vaak zitten we in een relatie en blijven we maar treuzelen om ons vast te leggen. Het is als mijn dochters op zwemles: ze willen wel waterpret maar alleen in het ondiepe. Want daar is het niet zo diep, zo onvoorspelbaar en eng. Terwijl ze weten hoe leuk is om te plonzen, te spetteren en te spelen. Dus willen ze wel zwemmen maar alleen daar waar ze kunnen staan of aan de rand. Alleen met veiligheidsmaatregelen, reserves want all-in is veel te eng.

Zo kunnen we onszelf ook belemmeren in onze relaties. We willen wel daten, een relatie en samenwonen en zelfs samen een huis kopen. Maar diep van binnen vinden we het zo ontzettend moeilijk. Geven we misschien zelfs het jawoord maar zeggen we in ons achterhoofd: ik houd de optie open, misschien ga ik op een dag wel weer bij hem weg. Dit is het allermoeilijkste in ons leven. Onszelf helemaal geven, ons echt gaan hechten.

Als ik je vandaag iets mag meegeven: de liefde van je leven is een sprong in het diepe. Omdat je op de huwelijksdag samen afspreekt: ik geef me helemaal aan jou. Dat is de enige spelregel: beiden all-in, zonder reserves of ja maars. Niet omdat de ander perfect is of jij zo geweldig bent. Je weet dat je je helemaal kunt geven, omdat liefde de motor is. Gedeelde gevende liefde!

David van der Meulen, millennialdominee in Amsterdam