Opinie: ‘Jammer dat lhbtq-acceptatie op het Calandlyceum nog niet leeft’

‘Mijn broek zakt af van belastingparadijs Nederland’

Het gaf me weer een fraai inkijkje in de handel en wandel van de kabinetten Rutte. Frans Boogaard (Het Parool, 24 mei) somde in koele bewoordingen op hoe Nederland onder Marks leiding nooit haarscherp het aanwezige vermogen in beeld heeft willen brengen. Nederland staat zelfs hoger op de ranglijst van belastingparadijzen dan de Kaaimaneilanden. Wopke had zijn geld daar helemaal niet hoeven te verbergen. Nederland kan dat zelf beter. Maar Europa gaat daar nu toch een stokje voor steken. Tot die tijd circuleert nog een slordige 50 miljard aan Russisch vermogen in de trust carrousel en belastingvrijhaven die Rutte pas in 2024 moet opgeven. Dus zolang kan de oligarch zijn broodheer van kapitaal voorzien om Oekraïne plat de bombarderen. Volgens het vierde kabinet Rutte geheel volgens wettelijke kaders. En dan moet de verwarming een graadje lager en mag Groningen straks zakken, net als de Waddenzee en ook mijn broek.

Paul van den Aardweg, Lisse

‘Centraal Eindexamen is inderdaad een gedrocht’

Na zeventien jaar als studiebegeleider (van middelbare scholieren) en vijf jaar als docent op het hbo kan ik alleen maar zeggen: helemaal eens met de heer Piet Raphael (‘Het Centraal Schriftelijk Eindexamen is een overbodig gedrocht’).

Raymond Rugers, Meppel

‘Jammer dat lhbtq-acceptatie op het Calandlyceum nog niet leeft’

Ik ben onlangs zeer aangedaan door de documentaire Het M-woord op de NTR. Op mijn oude middelbare school, het Calandlyceum, werd een topleerkracht (ook mijn docent) gevraagd of het verstandig zou zijn om op het Calandlyceum uit de kast te komen. Het antwoord was een duidelijk ‘nee’. Vervolgens werden aan (maar) vier leerlingen gevraagd wat hun visie op lhbtq was, en dat bleek niet al te positief. Hoewel er door de leerlingen niet voor geweld geopperd werd, werd er ook geen begrip en acceptatie geuit. Ik vind het voornamelijk jammer voor de school, die al decennia haar best doet voor diversiteit en inclusiviteit. Helaas krijgt de school er weinig van terug van de leerlingen. Ik vind het jammer dat mijn leeftijdsgenoten uit deze buurt niet ruimdenkender zijn.

Romeo Nijsse (21), oud-leerling Calandlyceum, Amsterdam

‘Is situatie bij brandweerkorps in Amsterdam anders dan elders in het land?’

Zou het ‘afzeiken’ met verschrikkelijk gevolg waarover in het artikel over de suïcidemisère bij de hoofdstedelijke brandweer wordt gesproken, een typisch Amsterdams fenomeen kunnen zijn of heersen elders vergelijkbare omstandigheden? Om deze vraag bij benadering te kunnen beantwoorden zou het misschien een goed idee zijn om Amsterdamse cijfers en gegevens naast die van bijvoorbeeld de Rotterdamse brandweer te leggen. Welke onderzoekjournalist duikt hier in?

Daan van den Wall Bake, Weesp