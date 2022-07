Opinie: ‘Jammer dat de trein altijd duurder is dan dat ellendige vliegen’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Wout van Aert, prachtige renner met geweldig fysiek’

De beste wielrenner van de Tour 2022 met een geweldig fysiek. Een prachtige wielrenner. Hij kon ‘alles’ behalve relativeren. Op een mijns inziens terecht gestelde vraag van een wielerjournalist met de strekking of het allemaal wel naturel was, reageerde hij nogal korzelig.

Wie heeft er nu gezorgd voor de slechte naam van vele wielrenners uit het verleden? Belgische wielrenners te over! Vingegaard reageerde meer bescheiden, met waarschijnlijk in zijn achterhoofd onder anderen Rasmussen en Riis.

Is het verwonderlijk dat als men zulke uitzonderlijke prestaties levert, er kritische vragen worden gesteld?

Jan Galjé, Velserbroek

‘Jammer dat de trein altijd duurder is dan dat ellendige vliegen’

Ach Natascha, naar aanleiding van je column van maandag over dure treinreizen naar het buitenland: het is inderdaad verschrikkelijk. We hadden in Amsterdam de geweldige Treinreiswinkel op het Singel, een dependance van die in Leiden, maar helaas is deze tijdens corona ter ziele gegaan.

De Treinreiswinkel in Leiden is alleen per e-mail te bereiken, maar na een wat mindere periode helpen ze je prima aan de beste en minder dure mogelijkheden. Ik ben het helemaal met je eens dat het ontzettend jammer is dat treinen altijd duurder zijn dan dat ellendige vliegen.

Ik zou bijna zeggen: gelukkig dat er zoveel problemen op Schiphol zijn, maar voor de vakantiegangers vind ik het toch wel een beetje (een heel klein beetje maar) sneu.

Renée van der Haar, Amsterdam

‘Dirk Mulder was zeker níet op zoek naar primeurs’

De ontluisterende en denigrerende manier waarop Marcel Levi in zijn column ‘Als je boekje maar verkoopt’ zaterdag tekeerging, typeert een markante ontsporing. De presentatie van het werk Buitengewone transporten van de hand van Dirk Mulder – de oud directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork – was inhoudelijk en sober in de belichting van de informatie over de deportaties, een onderdeel van de gruwelijke aspecten van de Tweede Wereldoorlog.

Het ligt voor de hand, lijkt me, dat een historicus groot onderzoek pleegt en feiten presenteert. Die feiten en omstandigheden rond de treintransporten naar de vernietigingskampen zijn niet allemaal nieuw. Dat klopt. Maar ze zijn zorgvuldig en dus uitvoerig geregistreerd. Van een jacht op primeurs was die middag geen sprake. De bijeenkomst speelde zich wars van commerciële aspecten af.

Het boek van Dirk Mulder telt 388 pagina’s. Bij een ‘boekje’ denk ik aan een ander formaat én aan een ander niveau.

Jacques J. d’Ancona, Paterswolde