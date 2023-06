Opinie: ‘Ja, het is een bolwerk van zevenvinkers, maar het ASC is geen criminele organisatie’

Studenten bij het pand van het Amsterdamsch Studenten Corps. Beeld ANP / EVERT ELZINGA

Dat burgemeester Halsema begaan is met het cultuurveranderingsproces bij het Amsterdamsch Studenten Corps (ASC/AVSV) is te prijzen. Ook haar oproep om extern aangifte te doen bij ernstige strafbare feiten zou een bijdrage kunnen leveren aan dat proces. Maar is het dan handig om dat in één adem te doen met het dreigement om de vereniging te sluiten? Het onder bestuurlijke dwang verlangen dat een vertrouwelijk onderzoeksrapport openbaar gemaakt wordt, gaat in elk geval te ver.

In Het Parool van donderdag 15 juni laat Halsema optekenen dat er, sinds de misdragingen tijdens de groentijd van 2021 aan het licht kwamen, door het corps onvoldoende actie is ondernomen om het tij te keren. Is dat zo?

De corpswet is grondig aangepast. Daar is nu het normatieve kader in opgenomen om het gewenste niveau van sociale, mentale en fysieke veiligheid voor aankomende leden gestalte te kunnen geven. Sancties en procedures in het rechtssysteem zijn aangepast, inclusief een aangepaste procedure voor het royeren van leden. Als stok achter de deur is een nucleaire optie opgenomen die het mogelijk maakt om een heel dispuut uit de vereniging te zetten. Dat is nogal wat.

Dialoogsessies

Om de kennismakingstijd in veilige banen te leiden is een gedetailleerd draaiboek gemaakt, een reglement opgesteld waar disputen en individuele leden zich aan hebben te houden en een gedragscode om de gezondheid en veiligheid van aspirant-leden te garanderen. Disputen hebben opdrachten eerst voor te leggen aan de senaat en zelfs na goedkeuring is er nog expliciete instemming vereist van individuele aspirant-leden. Er is extern toezicht bij alle dispuutsactiviteiten en er zijn vertrouwenspersonen beschikbaar waar aspirant-leden terecht kunnen. Hoezo onvoldoende actie? De kennismakingstijd van 2022 is in elk geval zonder incidenten verlopen.

Om de verenigingscultuur te adresseren, inclusief de seksistische machocultuur, is een serie dialoogsessies georganiseerd onder professionele leiding. Daar kun je lacherig over doen, maar daar begint het wel. Dat er nog genoeg werk aan de winkel is, ben ik met Halsema eens.

In een brief van 11 juni aan de vereniging roept Halsema het bestuur van de vereniging op om extern aangifte te doen van strafbare feiten. Mee eens, maar ook de burgemeester ziet daarbij het probleem: de zwijgcultuur. De senaat probeert er alles aan te doen om die te doorbreken. Zonder interne aangifte kan het bestuur immers ook geen externe aangifte doen. Dus het begint met het doorbreken van de zwijgcultuur en niet met het oproepen om extern aangifte te doen. Zo’n oproep kan, in combinatie met het dreigement om de sociëteit voor langere tijd te sluiten, zelfs contraproductief werken. Dat lijkt me nu niet de juiste procesinterventie. Halsema zegt ook geen vertrouwen te hebben in de interne rechtspraak, maar de vereniging kent een intern rechtssysteem waar rechtgesproken wordt door seniore officieren van justitie, advocaten en rechters. Daar mag de burgemeester ook vertrouwen in hebben.

In dezelfde brief dringt Halsema er bij de vereniging op aan om een vertrouwelijk onderzoeksrapport openbaar te maken. Dat staat haaks op het recht om niet mee te hoeven werken aan je eigen veroordeling. Halsema lijkt daar niet alleen aan voorbij te gaan, maar verlangt openbaarheid onder dreiging van bestuurlijke machtsmiddelen. Dat is een brug te ver. Hoe veilig is dat voor de mensen die hun medewerking hebben verleend aan het onderzoek?

Zwijgcultuur

Halsema ziet het niet-openbaar maken als een bevestiging van de zwijgcultuur. Appels met peren. De vereniging heeft een strafrechtkantoor zonder banden met de vereniging gevraagd op zoek te gaan naar de oorzaken van de misdragingen, om daar aanbevelingen op te baseren. Het kantoor heeft geïnterviewden vertrouwelijkheid beloofd. Dan kun je toch niet aandringen op het openbaar maken door te dreigen met sluiting van de vereniging?

Uiteraard zou het kantoor de publieksversie kunnen delen, zoals Halsema zelf ook suggereert, maar dan niet met een zwaard van Damocles boven het hoofd van de vereniging.

Halsema hamert terecht op de noodzaak tot cultuurverandering en op het doen van externe aangifte bij ernstige strafbare feiten. De vraag is alleen: wat is de beste manier om tot die verandering te komen? De grootste studentenvereniging van Nederland is nog nooit zo populair geweest.

Er valt van alles aan te merken op dit bolwerk van zes- en zevenvinkers, op deze kraamkamer van een maatschappelijke elite die geen idee heeft van de voorbeeldrol die ze na de studie op allerlei posities gaat vervullen. Het is uiterst kwalijk als leden straks dezelfde passieve en onverschillige houding aannemen bij misstanden in bedrijven, advocatenkantoren, ziekenhuizen en consultancybureaus als nu op de vereniging. Maar het Amsterdams studentencorps is geen criminele organisatie.