Opinie: ‘Ja, het idee van ‘omvolking’ is absurd, maar we moeten wel het onderliggende probleem benoemen’

Aanhangers van Pegida tijdens een demonstratie richting de Al-Fourquaanmoskee in Eindhoven. Beeld ANP / ANP

Graag reageer ik op het uitstekende opiniestuk van Toon Meijaard, van 31 oktober: ‘Omvolking is geen theorie maar racisme’. Meijaard heeft groot gelijk: het idee van ‘omvolking’ is, net zoals de suggestie dat het een ‘theorie’ zou zijn, absurd.

Achter dit opborrelende ultrarechtse racisme, een beweging waarbij opnieuw het antisemitisme de kop opsteekt (wie had gedacht dat dat in deze tijd nog mogelijk zou zijn?), ligt een dieper probleem. Namelijk: een percentage van de bevolking begrijpt de aard van de samenleving waarin zij is geboren niet. Veel mensen worden boos omdat hun buurt meer op pakweg Tunis gaat lijken dan op de vertrouwde, oer-Hollandse omgeving waaraan ze gewend waren.

De moderne westerse samenleving wordt gekenmerkt door een universalisme dat tijdens de Verlichting in de 18de eeuw is ontstaan en waaraan we vrijwel alle emancipatiebewegingen te danken hebben, alsmede de treurige revolutionaire bewegingen die voornamelijk ellende in hun kielzog hebben meegebracht. De erfenis van de Verlichting is dus niet in z’n geheel positief, er zitten ook rafelige kanten aan. Er is in de geschiedenis van het Westen veel moord en doodslag begaan in naam van prachtige idealen.

Universele waarden

De cultuur van een beschaving, van een samenleving, is geboren in een verleden waarin die samenleving nog grotendeels etnisch homogeen was. Maar de praktijk laat zien dat zo’n cultuur (in de breedste betekenis van het woord) niet door etniciteit wordt bepaald: men kan een cultuur absorberen, aannemen, internaliseren. Dit gebeurt overal waar mensen migreren. Culturen zijn niet etnisch bepaald, en dus toegankelijk voor iedereen met genoeg inzicht, intelligentie en aanvoelingsvermogen.

Immigranten met voldoende capaciteiten nemen zonder veel problemen de universele waarden van de samenleving waarin zij terecht zijn gekomen aan, zonder belangrijke symbolen voor zelf-identificatie op te hoeven geven. Waarom? Omdat die universele waarden voor henzelf doorgaans een verbetering betekenen.

Ik heb dat van dichtbij gezien met vrienden die uit een grote stad in Pakistan zijn gekomen en in Amsterdam een leven opbouwen dat in hun thuisland niet mogelijk zou zijn geweest. Ook blijkt dat instinctieve beschavingswaarden onder de oppervlakte van elke cultuur hetzelfde zijn, net zoals de universele behoeften van de mens. De prestatie van de westerse samenleving is nu juist, dat op basis van die universele eigenschappen en behoeften een vreedzame maatschappij is ontstaan waarin mensen met culturele en etnische verschillen zonder grote problemen kunnen samenleven.

Culturele identiteit

Hieruit blijkt dat het probleem van het opborrelende racisme er één is van informatie en educatie. Als in het onderwijs meer aandacht zou gaan naar verlichtingswaarden en de geschiedenis van de westerse samenleving, kunnen de bronnen van dat racisme op termijn misschien gedempt worden.

Dat wil niet zeggen dat er in de kern geen enkele reden voor de angst voor ‘omvolking’ zou kunnen zijn. De angst voor ‘het verlies van eigen cultuur’ is niet volkomen ongegrond, deze is alleen ongericht en puur instinctief en dus onbegrepen. Het heeft te maken met collectieve culturele identiteit. En de ontwikkelde elites in het Westen hebben daar het minste last van, vanwege hun meer kosmopolitische instelling. Maar de minder ontwikkelde groepen worden vaker met de vervreemding van hun culturele identiteit geconfronteerd, wat dan ook de voedingsbodem is voor ultrarechts.

Alleen als de kern van het probleem wordt benoemd, kan die de irrationele angst verminderen of wegnemen. Deze kern is dat overheden zorg dragen dat iets van een collectieve culturele identiteit behouden blijft, ondanks de universaliteit van het grote geheel. Hierover is nog maar weinig onderzoek gedaan, en het zou de moeite waard zijn als academici zich erover buigen. Dat gaat verder dan een oproep tot het bestrijden van racisme.

John Borstlap, Amsterdam