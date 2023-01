Opinie: ‘Ja, de millennial is gewoon lui en verwend’

Beeld Getty Images

Je hoort het overal: jonge mensen die in een burn-out belanden. Komt een burn-out nou door te veel stress of te veel werkuren? Volgens psychiater Christiaan Vinkers in een interview met de Volkskrant heeft geen enkele arts hier antwoord op. Toch belanden mijn generatiegenoten, de millennials met bosjes in de beruchte burn-out. Hebben we dan echt zo idioot veel (stress) aan de kar hangen dat we verlamd raken van alle intensiteit en ons, soms maandenlang, ziek moeten melden?

Ik begin me steeds meer af te vragen of sommige boomers niet gewoon gelijk hebben: dat wij millennials verwend en soft zijn. Na het lezen van het artikel ‘Waarom carrière maken als je tijd kunt besteden aan dingen die er voor jou écht toe doen?’ (Het Parool, 17 december 2022) was het voor mij duidelijk: ja, de millennial is gewoon lui en verwend. Het artikel ging over een slimme, jonge vrouw die had gekozen voor een driedaagse werkweek omdat zij ‘andere ambities heeft’ (kun je lezen, sporten en buiten rondjes lopen ambiëren?) en de hele ‘kapitalismerush’ ‘aan zich voorbij laat gaan en dat voelt heerlijk’. En de ‘quiet quitters’ prediken: werk geen minuut te veel, lever minimale inspanning.

Waarom willen wij millennials ons niet gewoon inspannen om een bijdrage te leveren aan onze prachtig opgebouwde samenleving? Om na maandenlang hard werken op een welverdiende vakantie te gaan en dan echt van de rust te genieten? Waarom is hard werken een gevaarlijk en kapitalistisch begrip geworden? Het hoogste doel van de millennial lijkt een zo rustig, veilig en comfortabel mogelijk leventje. Ik roep alle (parttime) werkende millennials op om zich eens goed af te vragen waar ze nou écht gelukkig van worden. Als je diep in jezelf graaft, ontdek je dat echte voldoening ’m zit in het helpen van anderen, een bijdrage leveren aan de maatschappij, moe maar voldaan naar bed gaan met de wetenschap dat je de wereld hebt achtergelaten als een betere plek. En als je terugkomt van vakantie heb je weer zin om te gaan werken, omdat jij ertoe doet, en anderen blij zijn dat je er weer bent. Je vlam zal niet uitdoven, maar juist oplaaien.

Daniël van Dijk, Amsterdam