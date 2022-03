Opinie: ‘ITA koos zelf voor commerciële naam, bravo voor rebelse actie De Warme Winkel’

Beeld Getty Images

De Warme Winkel claimt nu een naam die vacant is geworden. Dat is niet enkel een briljante absurde grap, het is vooral ook een daad van verzet. Je kan de geschiedenis namelijk cancelen, zoals velen dat nu ondoordacht doen, maar je kunt het verleden ook claimen.

Woke is modieus, vaak niet inhoudelijk en maakt wat mij betreft veel kapot. Macht maak je namelijk niet zomaar ongedaan door machtscontexten om te draaien. In plaats van te cancelen kun je geschiedenis echter claimen en levend houden, en het gesprek over de geschiedenis kun je met elkaar voeren.

Dat is wat De Warme Winkel nu doet op een voor hen typische manier, met aanstekelijke hoogmoed en onverschrokken opstandigheid. Hun actie is brutaal en getuigt van lef en historisch bewustzijn. Natuurlijk konden ze ITA niet van tevoren over hun plan inlichten, want aan de vergadertafel worden ideeën veelal kapot gepraat, en kunst stukgemaakt. Kunst is juist onvoorspelbaar, onverwachts en vaak ook ontregelend. Eerst moet je een daad stellen, voordat duiding mogelijk is.

De geschiedenis als speeltuin

Nu de daad er is, kunnen De Warme Winkel en ITA aan tafel gaan. Het theaterlandschap en de samenleving hebben meer groepen en makers zoals deze nodig die elkaar met een inhoudelijke brutaliteit naar de kroon steken. Dat is toch wat een nar uitmaakt, dat die de koning met diens eigen wapens weet te verslaan.

De theatermakers van De Warme Winkel strijden net als Gijsbreght van Aemstel uit liefde voor hun stad Amsterdam. Juist voor de opvoering van Vondels toneelstuk werd ooit de eerste schouwburg van Amsterdam aan de Keizersgracht gebouwd, de voorloper van de Koninklijke Stadsschouwburg respectievelijk ITA aan het Leidseplein. In Vondels stuk komt de vijand via het schip Het Zeepaard de stad binnengevallen. Deze keer zitten theatermakers met een missie in hun Trojaanse paard.

In deze tijden zijn kunstenaars hard nodig die wild en gevaarlijk met de vrijheid van de nar durven te spelen en als homo ludens zich dingen toe-eigenen die anderen bij het vuilnis hebben gezet. De laatste jaren zijn er veel kinderen met het badwater weggegooid onder het mom van vernieuwing en politieke beleidspunten. Kunstenaars hebben zich steeds meer aangepast aan de heersende neoliberale norm in plaats van af te wijken en alternerende bewegingen te maken. De geschiedenis kan juist een speeltuin zijn. Een paradijs voor kunstenaars, als je wilt.

Humorloos

Door de fusie van Toneelgroep Amsterdam met hoofdletter T en de Stadsschouwburg tot ITA in 2018 werd historie in het belang van commerciële doeleinden door managers destijds uitgewist. Wanneer ITA zich nu op zijn verleden zou gaan beroepen, gaat het dan niet zichzelf tegenspreken?

Hoe humorloos zou het zijn als de juristen van ITA proberen deze geniale vondst van De Warme Winkel te bestrijden en terug te draaien. Het is namelijk juist ook een eerbetoon aan Toneelgroep Amsterdam, aan Gerardjan Rijnders, Jan Ritsema, Titus Muizelaar en Ivo van Hove. ITA-directeur Van Hove zal wel geschrokken zijn, maar zijn kunstenaarsziel kan deze actie hopelijk juist omarmen en de genialiteit waarderen.

Misschien is deze actie een soort ‘Aktie Tomaat’ van de 21ste eeuw, en krijgen beide, De Warme Winkel en ITA, daarmee hun plek in onze geschiedenisboeken. Me dunkt dat er genoeg ruimte is voor alle twee. De gezelschappen werken nota bene samen, en zijn bij elkaar gebaat. Het is geen competitie maar een collegiale strijd. Het gaat over ruimte maken voor elkaar.

Lang leve de verwarring

Mooi als ITA deze keer zijn meester durft te herkennen in de rebellen van De Warme Winkel, dan zijn beide gezelschappen winnaars. Het is uiteraard allereerst verwarrend dat een oude naam plots opnieuw opduikt, maar lang leve de verwarring. Kunst dient verwarrend te zijn.

De actie van De Warme Winkel laat zien hoe je met de kennis van geschiedenis kan schermen en hoe je iets kan laten kantelen. Geschiedenis is geen mottenkist maar verandert (in) het hier en nu. Bühne frei voor toneelgroep Amsterdam. ‘Een voor allen, allen voor een.’

Florian Hellwig is dramaturg, programmamaker en docent. Hij werkte voor zowel Toneelgroep Amsterdam als De Warme Winkel.