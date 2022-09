Opinie: ‘Is het uitpluizen van reclamekrantjes ook een tweede baan?’

Beeld Vincent Spiering

‘Neem maar een tweede baan’

Als bewoners uit de binnenstad klagen over overlast is een vaak gehoord antwoord dat je dan de stad maar uit moet. Als je als bewoner van Amsterdam klaagt over de onbetaalbare woningen, dan is het antwoord van Won Yip: neem er maar een tweede baan bij (Het Parool, 24 september). Ik vraag me af of het uitpluizen van reclamekrantjes, zoals sommige Amsterdammers met een slecht betaalde baan noodgedwongen doen, en het van de ene winkel naar de andere winkel gaan omdat het daar soms 10 cent goedkoper is, ook gezien wordt als een baan. Met deze ‘tweede baan’ zal u geen heel groot huis krijgen. Maar als je dan wel in de binnenstad kunt blijven wonen, heb je niet zoveel meer te klagen.

Erik van Kempen, Amsterdam

Samenwerkingsverband

Op 1 januari 2014 maakte mijn zoon, die een lichte verstandelijke beperking heeft, de overstap van regulier naar speciaal onderwijs. Het was me duidelijk dat met de invoering van passend onderwijs in 2014 er voor hem geen goede plek in het reguliere onderwijs meer zou zijn. Directies en leerkrachten in het reguliere onderwijs kunnen of willen leerlingen met speciale behoeften niet goed begeleiden. Er is niet genoeg geld voor en er is ook niet genoeg kennis en ervaring bij leerkrachten. Nu lees ik op de voorpagina (Het Parool, 26 september) dat het speciaal onderwijs vastloopt. Dat is voor alle ervaringsdeskundigen, onder wie ouders van leerlingen met een beperking, geen nieuws. De situatie is alleen nog veel slechter geworden. Speciaal vervolgonderwijs voor leerlingen ouder dan 18 jaar, zoals mijn zoon, moet worden bevochten bij het samenwerkingsverband. Jammer dat het nu pas met grote letters in de krant staat.

Hilde Roothart, Amsterdam

‘Zorg eerst voor rustige samenleving, dan voor het klimaat’

Ernst Kuipers, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, hees een paar dagen geleden samen met Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de SDG-vlag (Sustainable Development Goals). Die vlag staat voor 17 doelen die ons op weg helpen naar een duurzame maatschappij.

Intussen gaan kinderen zonder ontbijt naar school, zijn er talloze crisissen die schreeuwen om een oplossing en is de spoedeisende hulp van het VUMC het gehele weekend gesloten.

Natuurlijk is het belangrijk om duurzamer te worden, maar dat kan alleen wanneer er eens echt een oplossing wordt gevonden voor een probleem. Zorg eerst dat de samenleving tot rust komt, luister naar de burgers en geef ze uitzicht op een stabiele toekomst. Pas dan kunnen onderwerpen als klimaat en CO 2- uitstoot weer rekenen op meer draagvlak. Daar is meer voor nodig dan het hijsen van een vlag.

Ilona Dekker, Nieuwegein

‘Cruiseterminal is waanzin’

Het besluit om een tweede cruiseterminal te bouwen in een troosteloos havengebied is de waanzin ten top! Zoals de situatie momenteel is kunnen de passagiers te voet het centrum bereiken. Alle bezienswaardigheden, musea en dergelijke, zijn daar. En natuurlijk wordt er ook geld besteed in de stad. Zonder gebruik te moeten maken van het OV: dus minder vervuiling. Indien de passagiers naar de nieuwe terminal reizen moet iedereen met bussen naar het centrum worden vervoerd. Onbegrijpelijke beslissingen.

Ria Oelbers, Amsterdam