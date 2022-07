Opinie: ‘Is er met zoveel zinloos werk wel echt een personeelstekort?’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Is er met zoveel zinloos werk wel echt een personeelstekort?’

In zijn column in Het Parool van zaterdag 16 juli (‘Zonder werkdruk tel je niet mee’) stipt Marcel Levi een aantal dingen aan die mij uit het hart gegrepen zijn. En ook de conclusie is deels juist: veel mensen zuchten onder gebrek aan controle over het eigen werk en het uitvoeren van zin­loze administratie (de beruchte urenregistratie, die meestal uit duimen gezogen wordt!) en onmogelijke ICT-systemen. Maar er valt nog wel iets toe te voegen: zinloos werk.

Nederland staat inmiddels bol van de coaches, coördinatoren, projectmanagers en ‘functionarissen’. Heb je bij een verpleegkundige, onderwijzer of metselaar nog wel een beeld bij wat zo iemand doet, dat is wel anders bij een ‘netwerkcoach’ of een ‘adviseur klimaatadaptatie’.

Voorheen maakte ik eigenhandig een website, zorgde ik ervoor dat deze het onder alle omstandigheden goed bleef doen en leverde ik ook nog een deel van de inhoud; tegenwoordig is er voor dezelfde hoeveelheid werk een projectleider, een ‘back end’-ontwikkelaar, een ‘front end’-ontwikkelaar, een ‘platformmanager’ (ik verzin dit niet) en een heel team redacteuren plus een eindredacteur nodig. En dan vergeet ik natuurlijk nog de toegankelijkheidsadviseur en de privacyfunctionaris.

Ik vraag me wel eens af of er daadwerkelijk een personeelstekort is, of dat veel mensen eigenlijk weer gewoon zelfstandig aan het werk moeten gaan. Voor je het weet bedenkt een of andere politicus dat we arbeidskrachten uit het buitenland moeten halen, en dat levert op zich ook weer een tekort aan huizenbouwers, planners, onderwijzers, zorgmedewerkers enzovoort op.

Marcel Rijs, Den Haag

‘Laten we alsjeblieft A-locaties in winkelstraten niet aan de aanstichters van diabetes en overgewicht geven’

In het artikel ‘Ook Londen vraagt zich af: hoeveel snoepwinkels kan een stad hebben?’ van 5 juli staat: ‘De grootste zorg is de vermeende belastingontduiking’. En de negatieve bijdrage aan de gezondheid dan? Dat lijkt mij de grootste zorg, vooral in Amsterdam, waar al veel kleine kinderen met overgewicht kampen. Het is al lastig genoeg gezond eten te kopen, laten we alsjeblieft A-locaties in winkelstraten niet aan de aanstichters van diabetes en overgewicht geven.

Louisa Maaldrink, Haarlem

‘Waarom het publiek van de Melkweg Ed Sheeran in z’n armen sloot’

‘Hoe zou Sheeran in een lekker zweterig Paradiso klinken?’ was de laatste zin van de recensie van Ed Sheerans concert in de Arena. Als Stefan Raatgever in 2011 in de Melkweg was geweest, had hij die vraag niet hoeven stellen. Dan had hij al geweten waarom het publiek die man in z’n armen heeft gesloten.

Linda Keuning, Amsterdam

‘Banketbakkersijs van Van der Linde hoort zeker bij de beste ijsjes van Amsterdam’

In PS van de Week van zaterdag j.l. vijf adressen voor de beste ijsjes van Amsterdam en daar ontbreekt het banketbakkersijs van Van der Linde op de Nieuwendijk? Dat moet een vergissing zijn, want wat mij betreft is dat de aller-, allerlekkerste: puur Hollands roomijs zonder franje en smaaktoevoegingen!

Lous Akkerman, Amsterdam