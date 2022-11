Opinie: ‘Is een verkrachting niet altijd ultiem vernederend?’

Lezersbrieven. Beeld voor bij het aritkel.Let op: dit is niet het teaserbeeld. Beeld Vincent Spiering

Cultuurelitarisme

Ik heb mijn lidmaatschap op de Concertvrienden van het Koninklijk Concertgebouw opgezegd. Ik wil niet bijdragen aan het agressieve culturele elitarisme van concertbezoekers op de actie van klimaatactivist Sebastiaan Vannisselroy. Ik schaam me voor mijn generatiegenoten.

Lia Kouwenhoven, Amsterdam

Vernedering

Reactie op ‘Straatroof op Overtoom mondde uit in ‘ultiem vernederende’ verkrachting’: Vreselijk wat deze jongeman is overkomen op de Overtoom. Het artikel waarin dit wordt omschreven, geeft ons echter ook nog om een andere reden een wrang gevoel.

Is een verkrachting niet altijd ultiem vernederend? Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat deze verkrachting als zodanig wordt gekwalificeerd omdat het om een man gaat. Is verkrachting van vrouwen inmiddels zo gangbaar geworden dat deze kwalificatie slechts is voorbehouden aan mannen?

Sharon Zuurveld en Manon Kamst, Amsterdam

Burgerparticipatie

mbtenaren maken zich druk op vele fronten, lijkt het in Het Parool van zaterdag 5 november. Ik dacht daarbij dat zij het activisme dat zij tentoonspreiden bij het Amsterdams klimaatbeleid goed zouden kunnen inzetten bij het onderwerp over burgerparticipatie.

Als burger die decennialang actief was bij burgerbetrokkenheid moet ik concluderen dat het steeds weer een stroperige, weinig te bewegen massa betreft. Plannen zijn al zodanig voorgekookt en ingebed in beleid dat ‘meespraak’ beperkt blijft tot het fiatteren van de vooraf vastgelegde uitgangspunten, tekenen bij het kruisje en slechts ‘de kleur van de lantaarnpaal’ mede mogen bepalen.

In plaats van ‘constructief serieus inhoudelijk meepraten’ ontaardde het steeds weer in een gevecht tegen het ambtelijk gezag, meebewegen, vaak slikken en uiteindelijk het gevoel krijgen ‘genaaid’ te worden. Een mooie taak door ambtenaren om ook burgerinvloed als kern van gemeentelijk beleid een serieuzere plek te geven.

Chris Nierop, Amsterdam

Gronings gas

Ik heb een 70-jarige vriend die geboren is in het noorden van de provincie Groningen, niet ver van de plaats Uithuizen, waar recent nog een middelzware beving plaatsvond. Deze vriend vertelde mij dat hij veel Groningers kent die van mening zijn dat de gaswinning best weer hervat zou mogen worden mits de financiële schade aan woningen/genoeg gebouwen en de provinciale infrastructuur zoals bruggen, sluizen en spoorwegen snel en totaal door het rijk vergoed zou worden. Waarom hoor ik niet van onderzoek, gedaan door speciale wetenschappers van de Universiteit van Groningen, naar het percentage Groningers dat een overeenkomstige mening deelt?

Dolph Kohnstamm, Amsterdam

Activisme onder ambtenaren,

In de jaren 80 was ik ambtenaar van de toenmalige sociale dienst. Er zijn vele acties gevoerd. Het Landelijk Aktie Comité Sociale Diensten, Lasd, ontstond in Amsterdam. Tegen het landelijke beleid, maar ook acties in de tijd dat Amsterdam Anti Apartheidsstad was. Of de demonstraties tegen de installatie van extreemrechtse raadsleden. Acties gevoerd door ambtenaren. Email bestond nog niet, maar wel gemeentepost. Waarmee anderen geïnformeerd konden worden. Kritisch nadenkende ambtenaren zijn van alle tijden, gelukkig maar.

Hans Mooren, Amsterdam