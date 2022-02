Opinie: ‘Is dit hoe nette toeristen worden ontvangen? Kan het niet anders?’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Is dit hoe nette toeristen worden ontvangen? Kan het niet anders?’

Koude zondagmiddag op IJburg. Ik kom radeloos jong stel met baby uit Frankrijk tegen. Auto is verdwenen. Stond gisteravond op plek voor elektrische auto’s en dat mag niet (al is dat voor buitenlanders niets heel duidelijk). Ik bel voor hen de gemeente en kom erachter dat de auto is versleept. Hij is niet gestolen. Dat is het goede nieuws.

Het slechte nieuws is dat het 375 euro kost om hem op te halen. De mensen barsten in huilen uit. Omdat ik mij geneer voor deze situatie, breng ik ze naar de Daniël Goedkoopstraat (!) die anders nauwelijks te vinden was geweest voor hen. Dit stel zal nooit meer terugkeren in Amsterdam. Is dit nu hoe nette toeristen worden ontvangen? Kan het niet anders? Een telefoontje dat de auto verplaatst moet worden was voldoende geweest. En een wielklem was goedkoper geweest (en beter voor het milieu).

Hans Heintz, Amsterdam

‘Is het niet eens tijd om de Bescherming Bevolking weer op te tuigen?

Het zijn roerige tijden, met allerlei serieuze dreigingen. Een mogelijke oorlog over Oekraïne, maar ook extreme situaties met het weer, wateroverlast, de mogelijkheid van een cybercatastrofe, maatschappelijke onrust rond het coronabeleid, mogelijk nieuwe pandemieën, de wankele situatie van financiële structuren, energietekort; de lijst groeit en groeit. Zijn we daar als samenleving op ingericht?

Bij corona kwam er vooral een paniekreactie, we waren slecht voorbereid. Ik vraag me af of het niet tijd is weer een behoorlijke organisatie op te zetten zoals de BB (Bescherming Bevolking), die in 1952 werd opgericht en in 1986 weer opgeheven. Destijds bemand met 200.000 man, eerst vrijwilligers, later dienstplichtigen en reservisten. In een postcoronavisie zou die optie serieus aandacht moeten krijgen.

Luc Sala, Amsterdam

‘Waarom we strooien bij licht vriezend weer is voor mij een raadsel’

Toen ik afgelopen zaterdag door Amsterdam fietste, brak er iets in me. Alle fietspaden die ik aandeed waren bedekt met een, in die nacht aangebracht, laagje strooizout. Nut en noodzaak van het bestrooien van wegen en fietspaden bij helder licht vriezend weer zijn voor mij werkelijk een raadsel.

Kennelijk is bij de betreffende dienst van de gemeente Amsterdam uitsluitend de temperatuur de maat der dingen (meetpunt Westelijk Havengebied), terwijl zaken als natheid van het wegdek, aanvriezende mist en luchtvochtigheid even zware weegfactoren behoren te zijn. In het onderhavige geval, afgelopen zaterdag dus, waren de fietspaden kurkdroog, was er geen sprake van mist en was de luchtvochtigheid bijzonder laag, kortom geen enkele reden om massaal uit strooien te gaan.

Ik begrijp natuurlijk ook wel dat de gemeente met deze zachte winter van zijn strooizout af moet en dat het voor de mannen van de strooiwagens ook een leuke financiële opsteker is. Ik ga misschien wat ver, maar de gemeente maakt het ook wel erg bont met dit soort acties. Misschien dat het voor Johnas van Lammeren van de Partij van de Dieren ‘een leuk kluifje’ is om deze kwestie eens op raadsniveau aan de orde te stellen.

Cor de Vos, Amsterdam